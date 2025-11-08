A dos semanas de la denuncia por su desaparición y de la detención de su exnovio, Leandro García Gómez, Lowrdez Fernández habló con Desayuno Americano y contó que logró retomar el vínculo con su madre, Mabel, quien un día antes había asegurado en el mismo programa que la relación con su hija seguía cortada.

Lowrdez Fernández de Bandana se quebró en vivo al hablar de su ex, Leandro García Gómez (Desayuno Americano)

“Estoy recomponiendo el vínculo con mi mamá, con mi familia”, expresó Lowrdez, visiblemente movilizada.

Luego, agregó: “Hablamos. Ella siempre está acompañándome, al igual que mi papá y la mujer de mi papá. Somos una familia muy grande y estoy contenida”.

Mabel habló de la “estocada” al corazón que le dio su hija, Lowrdez Fernández

Un día antes, Mabel se había referido al distanciamiento con Lowrdez y al dolor que le provocaron las palabras que su hija pronunció durante el show del 30 de octubre en el Gran Rex, cuando llamó “mamá” a la pareja de su papá.

“No hablé con ella. Está enojada. En este momento, ella no se tiene que ocupar de nuestra relación”, dijo con serenidad.

Consultada sobre cómo vivió el momento en que Lowrdez llamó “mamá” a la pareja de su padre, Mabel no pudo ocultar su tristeza.

“Ese día del show, cuando veo eso, sí, fue una estocada. Me sorprendió porque el título de mamá es inamovible. Es parte del enojo que tiene. Ella sabe dónde me duele”, reconoció con los ojos empañados.

Conmovida, agregó: “En el estado en el que está Lowrdez, no puedo sacar conclusiones. Capaz se lo dijo de verdad”.

