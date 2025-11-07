A pocos días de que la Justicia dictara prisión preventiva a Leandro García Gómez, ex pareja de Lowrdez Fernández, denunciado por privación ilegítima de la libertad y violencia de género, la cantante de Bandana habló con Desayuno Americano y terminó quebrándose en vivo.

Visiblemente movilizada, Louwdez intentó mantener la calma mientras respondía sobre su presente laboral y personal, pero se quebró cuando fue consultada por la situación judicial de su ex.

Lowrdez Fernández de Bandana se quebró en vivo al hablar de su ex, Leandro García Gómez (Desayuno Americano)

“Yo no estoy lista para hablar, realmente, de algo que es muy doloroso para mí. Hoy justamente arranco una nueva terapia, para la gente que se preocupa y me dice: ‘¡Desagradecida! ¡Empezá terapia, loca!’. Hago terapia hace mucho tiempo, pero bueno, esta tiene que ver con lo que nos aqueja en este momento”, dijo Lowrdez.

Ocupándose de su salud mental, física y emocional, la artista continuó. “Quiero estar estable emocionalmente. Si no, no podés hacer nada. El trabajo, por suerte, me mantiene muy ocupada. Y ustedes que siempre ahí presentes… Les agradezco. Perdón, vengo de otra terapia”, expresó Lowrdez, conteniendo las lágrimas.

Foto: Movilpress

LOWRDEZ DE BANDANA ROMPIÓ EN LLANTO AL HABLAR DE SU EX

Antes de cerrar la sensible nota, el cronista de América puso en escena a su ex: “Quería consultarte por Leandro, que ahora está con prisión preventiva. Salió la noticia de que vas a ser querellante”.

“No, yo no hice la denuncia. Nosotros no habíamos retomado el vínculo, pero sí hablábamos como personas normales, que se quisieron en un momento mucho. Esto me mata. Me detona”, respondió la cantante, intentando eludir el tema en pleno llanto.

Dándole un mensaje a la gente, la artista agregó: “Quiero que entiendan que a veces las sonrisas que ven son de Gualeguaychú, porque es nuestro trabajo, pero pasan muchas cosas adentro”.

“Y también agradezco mucho a la gente, muchísimo. El apoyo de la gente es increíble. Hay mucha gente que está pasando por cosas muy feas. Por favor, presten atención: la familia, los amigos, todos… como hicieron conmigo”, concluyó Lowrdez Fernández, quebrada.

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.