En las últimas horas, Lowrdez Fernández sorprendió a sus seguidores al desmentir públicamente que se presentará como querellante en la causa judicial contra su expareja, Leandro García Gómez. La artista utilizó su cuenta oficial de Instagram para dejar en claro su postura, luego de que la noticia circulara en las redes y en los medios.

Todo comenzó cuando el periodista Mauro Szeta publicó en Twitter / X que “Lourdes se presentará como querellante contra el novio, anunció su abogado”, en referencia a la situación judicial de García Gómez. Según Szeta, tras el procesamiento y la prisión preventiva del acusado, la cantante iba a sumarse formalmente a la acusación, respaldada por su abogado Yamil Castro Bianchi.

La información se viralizó rápidamente y llegó a la propia Lowrdez, quien no tardó en responder. Compartió una de las notas en sus historias de Instagram y fue contundente: “Esto no es cierto”, escribió, sin dar más detalles pero dejando en claro que no tiene previsto asumir ese rol en la causa.

En el ámbito judicial, el querellante es la persona que se presenta como acusadora particular en un proceso penal, buscando que se haga justicia en nombre de la víctima. A diferencia del denunciante, el querellante participa activamente en el juicio, presenta pruebas y defiende sus propios intereses durante el proceso.

CÓMO SIGUE LA CAUSA JUDICIAL CONTRA LEANDRO GARCÍA GÓMEZ, EL EX DE LOURDES FERNÁNDEZ

Mientras tanto, la causa contra Leandro García Gómez avanza en la Justicia. Según el documento difundido por Mauro Szeta, el juez Diego Slupsky procesó al acusado por lesiones calificadas y privación ilegal de la libertad, dictando prisión preventiva y un embargo por una suma importante.

Días atrás, la Justicia le negó la excarcelación a García Gómez, argumentando riesgo de fuga por sus antecedentes y por haberle negado a la policía que la cantante se encontraba en su domicilio.

El fallo judicial detalla que se dispuso el procesamiento con prisión preventiva por considerarlo, en principio, autor penalmente responsable de: lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja y violencia de género (hecho del 19 de enero de 2025); lesiones leves calificadas y privación ilegal de la libertad agravada (sucesos del 1 y 2 de octubre de 2025); privación ilegítima de la libertad agravada (entre el 17 y 23 de octubre de 2025) y tres hechos de amenazas coactivas.

Por ahora, Lowrdez Fernández dejó en claro que no será querellante en la causa, aunque el proceso judicial contra su ex sigue su curso.

