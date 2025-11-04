Un documento judicial de casi 40 páginas expuso en detalle el infierno que atravesó Lourdes Fernández durante su relación con Leandro Esteban García Gómez. Al empresario le dictaron este martes prisión preventiva y un embargo millonario bajo los cargos de de violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

Según reveló Cora de Barbieri en A la tarde, el expediente describe episodios de violencia física y psicológica que sufrió la cantante de Bandana. El informe detalla que el 1° de octubre, cerca de las 15:30, Fernández y García Gómez discutieron en el departamento que compartían.

Leandro García Gómez, el ex de Lowrdez Fernández, fue procesado (Foto: captura de X/@mauroszeta).

En ese momento, él le habría pegado golpes de puño en la cabeza y el rostro, provocando que la artista cayera al piso. Ya en el suelo, el acusado continuó con patadas en las costillas. Los gritos de auxilio de Lowrdez alertaron a una vecina, que llamó al 911 al escuchar los pedidos de ayuda y los ruidos violentos.

La policía llegó al domicilio cerca de las 18 y le ordenó a García Gómez que se fuera del lugar. Poco después, la cantante —en estado de angustia— se comunicó con una persona de confianza para contar lo que había pasado y relatar que su pareja la había dejado encerrada, sin llaves ni cargador de celular.

Leé más:

Procesaron con prisión preventiva a Leandro García Gómez, el ex novio de Lowrdez Fernández

EL DOCUMENTO QUE RELATA EL INFIERNO QUE LOURDES FERNÁNDEZ HABRÍA VIVIDO A MANOS DE LEANDRO GARCÍA GÓMEZ

El documento incluye la declaración de Lowrdez, en la que niega los hechos, y el análisis de los especialistas que intervinieron en la causa. Según los informes, las lesiones visibles en su cuerpo y las contradicciones al hablar serían signos compatibles con un contexto de sometimiento y miedo.

Los expertos lograron reconstruir parte de lo sucedido a partir de las marcas, los silencios y los testimonios de quienes rodeaban a la cantante. Además, el expediente recopila denuncias y relatos de amigas y allegados de Lowrdez, que describieron cómo su expareja la habría aislado, amenazado y retenido en su domicilio en reiteradas ocasiones.

Fotos: Instagram / captura América

De Barbieri remarcó que el documento no solo confirma la gravedad de los hechos, sino que también refleja lo que viven muchas víctimas que no logran pedir ayuda a tiempo.

Fueron semanas muy intensas para Lowrdez Fernández tras la situación con Leandro García Gómez. Mientras él seguía detenido e investigado, la cantante insistía en que no se consideraba víctima de violencia y que la relación tóxica ya era parte del pasado.

Leé más:

Lowrdez Fernández de Bandana comunicó una mala noticia: “Me tocó ser la...”

QUÉ DICE EL DOCUMENTO JUDICIAL POR EL QUE LE DICTARON PRISIÓN PREVENTIVA AL EX DE LOURDES FERNÁNDEZ

En medio de esta etapa, Lowrdez decidió volver al trabajo y participó en la previa del show de los A*Teens en el Teatro Gran Rex, donde confirmó su regreso a los escenarios junto a Bandana. Pero en ese regreso se topó con una mala noticia: alguien hackeó su cuenta de TikTok y tuvo que crear una nueva.

Distanciada de su madre, Mabel López —la primera en denunciar su desaparición— y de Lissa Vera, que apoyó esa denuncia, Lowrdez se encontraba viviendo en la casa de una amiga de toda la vida. En sus redes sociales compartió fotos con ella y otras integrantes del grupo.

Por su parte, Mabel aclaró: “Sé que, si hay algo que la alarme, me van a ubicar. No tengo que tenerla al lado, yo soy mamá y quiero que esté a salvo”.

Foto: Instagram (@lowrdez)

La semana pasada apareció en escena Walter, amigo y community manager de Lowrdez. En A la tarde contó que maneja sus redes desde enero, aunque la relación con García Gómez había generado un distanciamiento.

“Yo vivo a seis cuadras de la casa de Leandro y cuando pasó todo, le hablé a Cata, la mejor amiga de Lourdes, y me dice qu estaba pasando de verdad. Después subió un posteo que claramente no había sido ninguno de nosotros, el del cumpleaños de él; ya nos dimos cuenta de que no estaba bien”, relató.

Luego de ese testimonio, Lowrdez denunció públicamente el hackeo de su cuenta. Aunque intentó retomar su vida laboral y personal, las dudas crecieron y el misterio sobre su situación sigue sin resolverse del todo.

Leé más:

Así le dejo el auto el ex de Lowrdez Fernández en una pelea de pareja: las imágenes

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.