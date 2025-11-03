A casi dos semanas de que su madre, Mabel, y su compañera de Bandana, Lissa Vera, denunciaran a su exnovio, Leandro García Gómez, por violencia de género, Lowrdez Fernández volvió a mostrarse activa en sus redes sociales, donde contó que fue víctima de un hackeo.

La cantante compartió una historia en Instagram para informar que tuvo que cambiar su cuenta de TikTok luego de haber sido blanco de un delito virtual.

Lowrdez Fernández en el Gran Rex (Foto: Movilpress).

Sin dramatizar la situación, Lowrdez eligió el humor para comunicarlo: “De todas las hadas, me tocó ser la hacke-hada”, escribió junto al link de su nuevo perfil de TikTok.

Lowrdez Fernández fue hackeada (Instagram)

Lo cierto es que la artista ya tenía ese usuario desde 2024, aunque no lo usaba. Tras perder el acceso a su cuenta anterior, decidió reactivarlo.

Lowrdez Fernández fue hackeada (TikTok)

Actualmente, Lowrdez se muestra enfocada en su bienestar personal y en el trabajo, mientras mantiene un perfil bajo. La cantante espera que su expareja, Leandro García Gómez, sea liberado, ya que según declaró ante la Justicia, no ejerció violencia ni la mantuvo privada de su libertad en el departamento de Palermo, donde se encontraba en mal estado de salud.

Foto: Movilpress

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.