Por más que Lowrdez de Bandana haya declarado ante la Justicia que Leandro García Gómez no ejerció violencia contra ella, lo cierto es que a su expareja le negaron la excarcelación y Lourdes Fernández rompió el silencio.

“Estoy bien. Tuve una angina horrible”, aseguró.

Entonces intentó mostrarse enfocada en el recital que dará este jueves junto a Germán Tripel, a la vez que minimizar su escándalo: “Estoy yendo al ensayo re tarde”.

Leandro García Gómez y Lourdes Fernández. (Foto: @lowrdez)

De esa forma, la artista se apresuraba a meterse en un auto junto a una amiga.

Qué siente Lowrdez con la situación procesal de Leandro García Gómez

Hasta que el periodista de A la Tarde le mencionó que Leandro García Gómez continuará detenido y le cambió el ánimo: “La verdad que muy triste con eso”.

La detención de Leandro García Gómez (Foto: Movilpress)

“Ojalá (que salga libre) porque él no me hizo nada”, enfatizó.

En cuanto a la notificación de que el imputado no puede acercarse a ella, Lourdes reconoció: “Me vinieron a restringir eso”.

NOTICIA EN DESARROLLO

Asistencia a víctimas de violencia de género 144.