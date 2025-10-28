Por más que Lowrdez de Bandana haya declarado ante la Justicia que Leandro García Gómez no ejerció violencia contra ella, lo cierto es que a su expareja le negaron la excarcelación y Lourdes Fernández rompió el silencio.
“Estoy bien. Tuve una angina horrible”, aseguró.
Entonces intentó mostrarse enfocada en el recital que dará este jueves junto a Germán Tripel, a la vez que minimizar su escándalo: “Estoy yendo al ensayo re tarde”.
De esa forma, la artista se apresuraba a meterse en un auto junto a una amiga.
Hasta que el periodista de A la Tarde le mencionó que Leandro García Gómez continuará detenido y le cambió el ánimo: “La verdad que muy triste con eso”.
“Ojalá (que salga libre) porque él no me hizo nada”, enfatizó.
En cuanto a la notificación de que el imputado no puede acercarse a ella, Lourdes reconoció: “Me vinieron a restringir eso”.
