Este lunes por la tarde se produjo un giro inesperado en la situación de Lourdes Fernández, la reconocida cantante de Bandana. Luego de días de máxima tensión y resguardo, la Policía retiró la custodia que protegía la casa donde Lourdes se alojaba, dejando a la artista sin protección oficial en medio de un caso que conmocionó a sus fans.

Desde el viernes, Lourdes se encontraba refugiada en el domicilio de un amigo en Villa Crespo, acompañada por su círculo más íntimo y bajo vigilancia policial las 24 horas. Sin embargo, alrededor de las 13 horas de hoy, el personal policial se retiró del lugar, y la decisión fue comunicada directamente a la cantante.

La remoción de la custodia policial se produjo después de que Lourdes Fernández declarara ante la Justicia. La artista se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema, donde negó las acusaciones contra su ex, Leandro García Gómez, y retiró cualquier tipo de señalamiento en su contra. Según trascendió, Lourdes “no contó nada malo” durante su declaración.

RETIRARON LA PROTECCIÓN DE LA CASA EN LA QUE ESTÁ LOURDES FERNÁNDEZ

Este giro en la causa podría dejar a Leandro García Gómez en libertad en las próximas horas, una noticia que encendió todas las alarmas en el entorno de la cantante.

El círculo cercano de Lourdes ya había anticipado este desenlace. El día que fue “liberada” de la casa de Leandro y trasladada en ambulancia, Lourdes le confesó a las enfermeras que su ex “me dijo que me iba a mandar a matar” y que le haría daño a ella y a sus hijos si declaraba en su contra.

La artista ingresó a la ambulancia bajo amenaza directa, pero además, Lourdes estaría siendo extorsionada por su expareja con imágenes íntimas, lo que suma un elemento de presión y angustia a la situación.

Por su parte, Leandro García Gómez se negó a declarar, pero en el ámbito judicial sostuvo que Lourdes “vino a su casa por voluntad propia”, que “no la lastimó” y que ella “no quería salir ni ver a su madre”. Cabe recordar que Leandro ya había mentido a los medios sobre el paradero de la cantante, asegurando que estaba “en provincia en la casa de una amiga”.

LA DECLARACIÓN DE LOURDES FERNÁNDEZ QUE FAVORECERÍA LA LIBERACIÓN DE SU EX

El operativo policial que intervino en el caso dejó versiones encontradas. Algunos testimonios avalan la declaración de Lourdes de que no estaba retenida, y el personal policial que ingresó al domicilio no encontró señales de secuestro ni destrozos. Sin embargo, especialistas advierten que la violencia de género y la violencia intrafamiliar pueden implicar manipulación y coacción, una forma de “secuestro” emocional y psicológico que muchas veces no deja huellas visibles.

Aunque Leandro García Gómez podría recuperar la libertad, existe la posibilidad de que continúe con una tobillera electrónica. En un principio, Lourdes se había negado a recibir un botón antipánico y una pulsera magnética, aunque previamente ya había devuelto un botón antipánico que tuvo durante siete meses, bajo coacción de su ex. Este fin de semana, tras la denuncia, la Justicia le entregó nuevamente un botón antipánico.

El entorno de Lourdes Fernández teme represalias por parte de Leandro García Gómez, especialmente tras la difusión pública del caso y la intervención de personas cercanas como Mabel, Lisa y Valeria Gastaldi. “Tememos que descargue su bronca nuevamente con Lourdes, y eso sería fatal”, advirtieron.

La situación de la cantante de Bandana sigue siendo delicada y genera preocupación en el ambiente artístico y entre sus seguidores, que piden garantías para su seguridad y el fin de la violencia.

