El conflicto judicial que rodea a Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez- sumó un nuevo y alarmante capítulo.

Esta vez fue Lissa Vera, su compañera en Bandana, quien rompió el silencio y contó en Desayuno Americano que tiene botón antipánico tras acompañar a Mabel (la mamá de cantante) en la denuncia contra el hombre.

Durante la charla en el ciclo que conduce Pamela David por América, la artista fue consultada por la posibilidad de solicitar medidas de protección, y sorprendió a todos con su respuesta: “Cabe la posibilidad de que intente acercarse o lastimarme. Debe estar muy enojado“.

“Él está ahí totalmente expuesto en algún punto, porque primero Mabel tuvo la iniciativa y la acompañé yo”, agregó, en referencia a sus temores por las posibles medidas que pueda tomar Leandro si recuera su libertad.

La artista confirmó entonces que ya cuenta con el dispositivo de emergencia: “Igual tengo un botón antipánico. A mí me lo dieron el sábado o el domingo”, reveló, ante el asombro del panel.

Consultada sobre el motivo de su temor, Lissa no dudó en profundizar: “No sabría decirte, pero no me cabe la menor duda de que puede llegar a intentarlo. Si no puede él, quizás mande a alguien. ‘Lastimarme’ puede ser golpearme, atacarme, amenazarme o asustarme. Cualquier cosa que atente contra mi integridad”, cerró.

LA REACCIÓN DE LA MAMÁ DE LOWRDEZ ANTE LA POSIBILIDAD QUE EL EX DE SU HIJA SALGA DE LA CÁRCEL

El caso de Leandro García Gómez, ex pareja de Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez de Bandana- volvió a estar en el centro de la escena después de que se conociera que el juez evalúa otorgarle la libertad, con el requisito de que use una tobillera electrónica.

En medio de la repercusión mediática, Mabel, la mamá de la artista, envió un mensaje a la producción de Desayuno Americano que generó impacto: “Yo creo que ya es momento de parar, ya se dijo todo lo que se dijo. Si Leandro sale, no sé, ahí no te sé decir”, expresó.

Luego, Mabel fue aún más tajante al remarcar que su hija no fue quien inició la causa judicial: “No depende de Lourdes que él salga. La denuncia la hice yo. Lourdes no hace la denuncia, dice que nunca le pegó y niega haber estado secuestrada”, agregó.

El mensaje encendió las alarmas entre los seguidores de la cantante, mientras el entorno familiar mantiene la expectativa sobre la decisión judicial que podría cambiarlo todo.