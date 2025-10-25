La situación Lowrdez sigue generando alarma en propios y extraños, y luego de que fuera rescatada del departamento de Leandro García Gómez tras una orden de allanamiento, la cantante de Bandana lanzó un desconcertante comunicado.

Rodeada de amigas y con el rostro demacrado por la anguna que asegura atravesar, Lourdes Fernández apuntó veladamente a Lissa Vera, la compañera del grupo musical.

Fue Lissa quien radicó la denuncia contra el hombre que resultó imputado por privación ilegal de la libertad agravada por la violencia de género ejercida y el uso de narcóticos como elemento de dominación.

El comunicado de Lowrdez

Debido a tantos dichos y tantas cuestiones confusas, me gustaría aclarar y calmar algunas cosas.

Primero agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo.

Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones.

Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez.

Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas. Nadie nos enseña a amar.

Puedo entender y comprender a la familia, amigas/os, compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto.

Desde una compañera que hace tres años que no sabe de mí y que al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales.

Lo que sí puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible que es real, que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar.

Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana que me tiene muy entusiasmada y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo que es CANTAR!

Ayuda contra violencia de género 144.