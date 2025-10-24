El peligro que corrió Lowrdez de Bandana durante el jueves a merced de Leandro García Gómez fue enorme, al punto de que el abogado se animó a lanzar una estremecedora advertencia a la cantante en el preciso momento en que era rescatada por la Policía.

“Para generarle pánico le decía ‘si me denunciás te voy a matar porque voy a perder la revinculación con mis hijas’”, exclamó el padre de dos menores “escondido en un ropero”, según Mauro Szeta.

El empresario es padre de dos menores fruto de una relación previa con una mujer que también lo había denunciado por violencia de género.

“Él tiene una causa anterior, donde estuvo con tobillera dos años, a disposición de un tribunal oral, con lo cual se le agrava cualquier chance de escarcelación por esa causa precedente”, enfatizó el periodista en Lape Club Social.

Asistencia por violencia de género Llamá al 144.

La situación procesal de Leandro García Gómez

Más tarde, Szeta comentó en Intrusos que el fiscal Patricio Lugones aumentó la imputación contra el ex de Lowrdez: “Es privación ilegal de la libertad agravada por la violencia de género ejercida y el uso de narcóticos como elemento de dominación”.

“Como ella estaba ahí dan por acreditado que él la privó de la libertad y que además lo hizo usando la violencia física y usando los narcóticos. Porque cuando allá requisan el lugar, se encuentran dos botellas de vodka vacías, blisters ansiolíticos, y dos pipas típicas de consumo de drogas un poco más pesadas”, cerró Mauro Szeta sobre Leandro García Gómez, el ex de Lowrdez de Bandana.