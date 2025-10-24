La historia detrás del calvario que atravesó Lowrdez Fernández con su ex pareja, Leandro García Gómez, sigue sumando capítulos estremecedores.

En el programa Puro Show, Lissa Vera rompió el silencio y contó cómo su compañera de Bandana, Valeria Gastaldi, fue fundamental para que Lourdes pudiera salir del departamento donde estaba retenida y pedir ayuda.

Lissa relató que la noche en que se enteró de las novedades, habló con Valeria y Virginia apenas llegó a su casa, agotada por la tensión. “Valeria lloraba. Decía, ‘estoy muy emocionada, muy movilizada, pudimos lograr sacarla de ahí’”, recordó visiblemente conmovida en la emisión de eltrece.

Lissa Vera habló en Puro Show de Lowrdez Fernández (Foto: captura de eltrece).

Según su testimonio, fue Valeria Gastaldi quien mantuvo el contacto más directo con Lourdes durante los momentos más críticos. “Yo sabía lo que le estaba pasando a Lourdes por Valeria, porque Lourdes no me contó nada, obviamente no me quería contar. Si yo era su adversaria en todo esto”, explicó.

EL MENSAJE CLAVE: “TENES QUE IRTE URGENTE”

Lissa Vera reveló que Valeria le envió una captura de pantalla de una conversación privada con Lourdes. En ese chat, Valeria le pedía que saliera urgente del departamento, mientras Lourdes intentaba tranquilizarla y le decía que no se preocupara.

“Valeria también tiene miedo, a ella le dio miedo. Inclusive ayer habló conmigo y me dijo, ‘bueno, ahora estoy también en el radar de este loco’. Por eso también pedí esa orden”, contó Lissa, haciendo referencia a la restricción de acercamiento que solicitaron por temor a represalias de García Gómez.

