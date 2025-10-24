El país sigue conmocionado por el caso de Lowrdez Fernández, exintegrante del grupo pop Bandana, quien fue rescatada de un departamento en el que permanecía privada de su libertad por su pareja, Leandro Gómez García.

En Mujeres Argentinas, la periodista Mercedes Ninci realizó un móvil con información exclusiva sobre la causa y los resultados médicos de la cantante.

“Ella se retira a las dos y media de la mañana. Acá tengo la historia clínica y la vamos a leer”, comenzó Ninci desde el lugar de los hechos.

Según el documento médico que mostró al aire, Lourdes ingresó al hospital refiriendo consumo de cocaína, alcohol y benzodiazepinas por insomnio, aunque el examen de alcoholemia dio negativo.

También se detalló que la artista había abandonado su tratamiento psicoterapéutico.

Respecto de su estado físico, Ninci aclaró que no se registraron signos de violencia visibles:

“No figura que haya estado golpeada. A simple vista no se le ve ningún golpe, y esto me lo confirman los policías que estuvieron dentro del departamento. Antes de ser trasladada, Lourdes pidió cambiarse y lo hizo junto a una policía mujer, quien corroboró que no tenía lesiones visibles.”

La periodista también relató que la cantante se retiró del hospital por sus propios medios, acompañada por una amiga, sin custodia policial, a pesar de que el fiscal Patricio Lugones había solicitado que permaneciera bajo resguardo.

“El juez interino Santiago Mignone debía mantener la custodia porque hoy Lourdes tiene que declarar, antes de que se le tome indagatoria a este sujeto, Leandro García Gómez”, explicó Ninci en su informe.

De acuerdo con la información judicial, Lourdes Fernández debía brindar su testimonio este viernes, clave para avanzar en la causa por privación ilegítima de la libertad y violencia de género.

La periodista cerró su móvil destacando la importancia de la contención y el seguimiento psicológico de la artista tras lo ocurrido.

“Fue una situación muy delicada. Lo importante es que está a salvo, pero todavía falta mucho por esclarecer”, concluyó.