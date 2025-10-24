Durante la transmisión en A la Barbarossa, Pia Shaw brindó detalles sobre el estado de Lowrdez Fernández luego de su atención médica en el Hospital Fernández, lugar al que fue trasladada por el SAME tras ser rescatada de su expareja, Leandro García Gómez.

El agresor fue denunciado por violencia física y psicológica. Actualmente, está detenido e imputado.

Lectura en vivo de Pia Shaw de la historia clínica de Lowrdez tras ser atendida en el Hospital Fernández:

“Hablando de Lourdes, me acaban de pasar la la historia clínica: dio todo negativo. No se detectaron golpes, ni alcohol, ni drogas ilícitas en sangre".

“Sí, tenía efectos de unas drogas recetadas, que dijo consumir, benzodiacepinas, un antidepresivo”, amplió la panelista.

Y en el programa apuntaron que “ese antidepresivo, en mucha cantidad, parece que fue lo que la tenía bastante sedada a la hora de hablar”.

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.