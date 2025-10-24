En medio de la conmoción por el caso de Lowrdez Fernández, nuevas revelaciones suman preocupación y exponen un costado desconocido del vínculo que la artista mantenía con su expareja.

Gustavo de Brito, amigo cercano de la cantante, decidió romper el silencio y compartir mensajes que, según él, prueban el hostigamiento que ella habría sufrido tiempo atrás.

A través de sus redes sociales, De Brito explicó por qué decidió hacer públicas las pruebas justo ahora.

“Dado todo lo que está pasando con Lowrdez, siento la necesidad de mostrar los mensajes que me envió hace tiempo su ex, usando el teléfono de ella”, escribió en una historia de Instagram. Según su relato, esas comunicaciones se dieron durante la madrugada, en repetidas ocasiones, y tenían un contenido perturbador.

Un amigo de Lowrdez mostró el hostigamiento al que lo sometió su expareja hace un tiempo: los fuertes chats | Créditos: Instagram @debritogustavo

EL HOSTIGAMIENTO DE LA EXPAREJA DE LOWRDEZ FERNÁNDEZ

El amigo detalló que el supuesto agresor no solo habría utilizado el celular de la cantante sin su consentimiento, sino que también le habría enviado llamadas y videos con el objetivo de manipularlo.

Un amigo de Lowrdez mostró el hostigamiento al que lo sometió su expareja hace un tiempo: los fuertes chats | Créditos: Instagram @debritogustavo

“Las llamadas eran pidiendo drogas para ella, y el video que me mandó parecía íntimo”, explicó, al tiempo que aseguró haber advertido a Lowrdez y a una amiga cercana sobre lo sucedido en aquel momento.

“Fue una situación muy violenta y confusa”, expresó De Brito, quien recordó que aquella noche recibió insistentes mensajes y llamadas desde el teléfono de la artista. “Después supe que no era ella, sino él haciéndose pasar por ella. Me di cuenta cuando intenté responder y la forma de escribir no coincidía en nada con la de Lowrdez”, agregó.