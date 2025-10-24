Tras el dramático operativo policial que permitió su rescate, Lowrdez Fernández, integrante de Bandana, recibió el alta médica y ya se encuentra contenida por su familia, según informó el periodista Carlos Salerno en Desayuno Americano.

“Acaban de darle el alta a Lowrdez hace dos horas. Se fue a la casa con la contención de la familia”, detalló el periodista al aire.

El jueves por la noche, la cantante había sido encontrada en una habitación del departamento de su exnovio, Leandro Gómez García, en un estado de shock y desorientación, luego de que su madre y su excompañera Lissa Vera denunciaran su desaparición y a su expareja por violencia de género.

Así salió Lowrdez Fernández en la ambulancia del SAME Por: MOVILPRESS

Así salió Lowrdez Fernández en la ambulancia del SAME Por: MOVILPRESS

CÓMO ENCONTRARON A LOWRDEZ DE BANDANA TRAS SER SOMETIDA Y AGREDIDA POR SU EX

Salerno también explicó cómo se desarrolló el momento del rescate de la cantante, tras horas de sometimiento en cautiverio.

“Cuando abren la puerta, se encuentran a Lowrdez en una habitación y no se podía mantener en pie. La mirada estaba perdida”, informó.

“Cuando la levantan de la silla, ella dice: ‘Leandro está ahí’, y señala un ropero. Le abren la puerta y el tipo estaba escondido en un placard”, agregó el panelista de Pamela David.

En cuanto al avance judicial, Salerno informó que inicialmente la causa fue caratulada como ‘averiguación de ilícito’, lo que generó preocupación sobre la continuidad de la detención de Gómez García.

Minutos después, el periodista confirmó que el fiscal pidió imputarlo por privación ilegítima de la libertad.

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.