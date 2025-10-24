En las últimas horas, en medio de la conmoción por el rescate de Lowrdez Fernández, integrante de Bandana, se difundió un impactante audio grabado mientras permanecía cautiva y bajo amenazas de su exnovio, Leandro Gómez García, quien fue detenido por violencia y privación ilegítima de la libertad.

El material fue difundido esta mañana en el programa Desayuno Americano, donde contaron que la cantante habló por teléfono con la producción del ciclo cuando aún estaba privada de su libertad, intentando justificar su situación y confundida por las denuncias públicas que habían hecho su madre, Mabel, y su excompañera Lissa Vera.

En el audio, se escucha a Lowrdez decir con evidente nerviosismo, guionada y balbuceando: “Me desperté con un tsunami de información. Están todos locos”.

“A mi vieja la vi en su cumpleaños, hablé, pero no nos llevamos. A Lissa no la veo hace tres años y no sé qué carajos acaba de poner de la justicia”, dijo la cantante de Bandana, cautiva por García Gómez.

Con poca claridad en sus palabras, Lowrdez agregó, manipulada: “Es un delirio lo que pasó hoy, con esta movida de Lissa que no la comprendo. No la veo hace tres años o más. Sí vamos a dar un show... ¿Me podés ayudar a cerrar esto de la justicia que no lo puedo entender?”.

Tras el operativo, Lowrdez fue trasladada al Hospital Fernández para recibir atención médica y contención, mientras su exnovio quedó detenido y a disposición de la Justicia.

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.