La preocupación por Lowrdez Fernández, integrante de Bandana, continúa creciendo tras varios días sin que su familia logre contactarla.

Este jueves, en Desayuno Americano, Pamela David reveló impactantes detalles sobre la situación de la cantante y la angustia de su madre, Mabel, quien radicó una denuncia por su desaparición.

“No es que Lowrdez iba y volvía con su pareja porque estaban en crisis y no sabían si el amor existía o no, sino que estaba marcada por la violencia en el pasado, y estamos viendo si no en el presente”, explicó Pamela al aire, luego de hablar directamente con la mamá de la artista.

“Negado por ella, pero llegó con moretones el 4 de octubre, al cumpleaños de su mamá, diciendo que eran producto de una caída de la escalera”, reveló David.

Y agregó con contundencia: “Eso es de manual. Cuando una víctima de violencia de género se tapa los moretones con maquillaje y dice que se golpeó con otra cosa, es porque está sometida”.

“Ella denunció en reiteradas oportunidades a su pareja o expareja. Tenemos el testimonio en off de Mabel, que habló recién con Pamela”, apuntó Carlos Salerno.

Lowrdez, de Bandana. Desaparecida. Foto: Desayuno Americano.

En ese marco, Pamela dio más detalles de la conversación que tuvo con Mabel: “Llegó con hematomas y dijo que fue por otra cosa, pero su hermana menor le dijo a su mamá: ‘No, esto fue un golpe de su pareja’”.

Pamela David fue contundente al analizar el panorama: “Lowrdez es víctima de violencia de género. Ella no lo ve. Está inmersa en una relación enferma”.

DELICADA INFORMACIÓN SOBRE LA PAREJA DE LOWRDEZ DE BANDANA

Acto seguido, Salerno dio el nombre y el apellido de la pareja de Louwdez, mientras la policía intenta ingresar a su casa para dar con el paradero de la cantante de Bandana.

“Leandro Gómez, su pareja, estuvo monitoreado con tobillera por una denuncia de otra persona... Ahora no deja entrar a la policía y está irascible. Está con la puerta cerrada, enojado, insultando... Al parecer, Lowrdez recién atendió un teléfono”, señaló el periodista de América.

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.