La desaparición de Lourdes Fernández, la reconocida exintegrante de Bandana, encendió todas las alarmas este jueves, y con justa razón ya, hacia las 21, fue detenido en un allanamiento en su departamento donde encontraron a la cantante de Bandana en un estado crítico de salud.

Toda la situación se destapó este jueves cuando trascendió la denuncia de la madre de Lourdes, que llevaba casi tres semanas sin poder comunicarse con ella. De inmediato, las miradas apuntaron a su exnovio, Leandro García Gómez, con quien lleva una relación tóxica con constantes idas y vuelta

En 2022, Lourdes había denunciado públicamente a García Gómez por violencia de género, mostrando en redes sociales fotos de su rostro con hematomas y la cara hinchada. Sin embargo, la causa no prosperó porque, semanas después, la pareja se reconcilió.

Lowrdez Fernández acusó a su novio de violencia de género y mostró las heridas em 2022 (Foto: Instagram @lowrdez)

El episodio más recordado ocurrió el 25 de noviembre de 2022. Ese día, la artista expuso su situación en redes y el empresario irrumpió en un programa de televisión para defenderse de las acusaciones. El escándalo fue total y la relación quedó bajo la lupa.

QUIÉN ES LEANDRO GARCÍA GÓMEZ, DETENIDO TRAS EL HALLAZGO DE LOURDES FERNÁNDEZ EN SU DEPARTAMENTO

Leandro García Gómez es un exdirigente político vinculado al kirchnerismo. Siempre mantuvo un perfil bajo y evitó el contacto con la prensa, pero su relación con Lourdes Fernández lo puso en el centro de la escena.

Fotos: capturas América TV

Según sus propias declaraciones, tiene dos hijas de una pareja anterior y asegura mantener una buena relación coparental. Sin embargo, tras el nuevo episodio con Lourdes, se supo que sobre él pesan al menos dos denuncias por violencia de género y que llevó tobillera electrónica por un par de años.

“Leandro García Gómez tenía una causa anterior al romance de Lourdes. Inclusive había tenido tobillera electrónica y estuvo monitoreado a pedido del Tribunal Oral en lo Criminal Correccional 21”, contó la cronista. La denuncia la había iniciado otra mujer, también por violencia de género, señaló Mercedes Nincia en Mujeres Argentinas, contó que Lourdes devolvió voluntariamente el botón antipánico el 13 de junio de 2023 contra los deseos de la fiscalía.

EL PASADO DEL EX DE LOURDES FERNÁNDEZ, ENTRE LAS DENUNCIAS Y LOS CONTACTOS POLÍICOS

El caso sumó un nuevo capítulo este jueves, cuando la Policía logró ubicar a Lourdes Fernández en su casa de la zona oeste del Gran Buenos Aires. La cantante llevaba 19 días sin hablar con su familia, lo que mantuvo en vilo a sus seres queridos y a sus seguidores.

Minutos después de confirmarse su paradero, TN Central accedió a la videollamada entre Lourdes y la Policía de la Ciudad. En las imágenes, se la vio afectada y con dificultades para hablar.

La situación escaló, con una entrevista forzosa que el empresario brindó a los medios apostados en su puerta minimizando la desaparición de Lourdes en pos de declaraciones abiertamente políticas que involucraban a los presidentes de Argentina y EE.UU. Javier Milei y Donald Trump.

Foto: capturas América TV

“Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad y sos de los empresarios que necesita nuestro país”, apareció escrito en una foto del perfil de Lourdes en el que él mismo escribió el epígrafe, cerrando los comentarios.

En ese sentido, Yanina Latorre fue más que elocuente sobre el empresario. “Me dicen que este tipo estaba en La Cámpora y fue parte del gobierno de Alberto Fernández. Este tipo tiene que estar muy bancado por la política porque a ella le hizo de todo y a la ex mujer también. Estuvo con tobillera muchos años”, explicó.

Foto: Instagram @lowrdez

