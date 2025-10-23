La presentación de Lissa Vera para denunciar a Leandro García Gómez, el novio de Lowrdez de Bandana, fue muy movilizante para la cantante, y de hecho se descompensó en la vereda de la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema antes de ingresar.

“Ella se descompensó, se sintió muy mal, se quebró, se puso a llorar. (...) Parece que le bajó la presión”, describió la cronista de Intrusos.

Aunque cuando los periodistas intentaron abordarla, “el abogado la acompañó para poder hacer efectiva la denuncia” mediante un escrito en defensa de Lourdes Fernández.

Lissa apenas atinó a exclamar: “La prefiero enojada y viva antes que feliz y muerta”. “Este hombre es un violento que maneja las redes sociales de Lourdez”.

Leandro García Gómez y Lourdes Fernández. (Foto: @lowrdez)

Qué denunció Lissa Vera contra el novio de Lowrdez de Bandana

En diálogo con TN, el abogado de Lissa Vera contó qué iba a declarar su defendida: “En el escrito pedimos que se amplíe la medida perimetral en favor de Lissa también, porque ella teme también por su integridad”.

El abogado de Lissa Vera contó detalles de la denuncia de la Bandana contra Leandro García Gómez, el novio de Lourdes Fernández.

“Estamos planteando una denuncia penal, porque Lissa es conocedora de un montón de hechos y de sucesos de violencia de esta relación que data del 2022, no es una relación reciente”, continuó Fernando Cortés.

Las Bandana en acción (Foto: Movilpress)

Ahí recordó: “Hay denuncias (de violencia contra Lowrdez) y esta persona es una persona que tiene antecedentes penales. (...) Tenemos sí algunas pruebas como audios, videos y demás que ya las estamos aportando en este momento”.

“Más que amenazas son situaciones de manipulación para obstruir cuestiones vinculadas a la parte laboral. Este es un contexto donde el grupo está relanzándose”, cerró el abogado de Lissa Vera, la amiga y compañera de Lourdes Fernández de Bandana.