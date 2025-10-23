Lissa Vera no solo expresó su preocupación por la desaparición de Lowrdez Fernández, sino que también tomó una contundente decisión: denunciar por violencia de género a Leandro García Gómez, el hombre con quien su compañera de Bandana mantiene una relación.

“Estoy yendo a Lavalle 1250, Tribunales, a formular la denuncia correspondiente contra Leandro García Gómez”, informó Lissa en sus historias de Instagram.

Lissa Vera, preocupada por Lowrdez de Bandana

Minutos antes, Vera había respondido un mensaje de Desayuno Americano y aseguró que el miércoles 22 de octubre por la noche ocurrió algo en el domicilio de García Gómez, al que acudió la policía en busca de Lowrdez. Hasta el momento, el hombre no abrió las puertas de su departamento.

Horas más tarde, Lowrdez se reportó en redes sociales con un video en el que explicó que su ausencia se debía a un fuerte cuadro de gripe.

Sin embargo, al no haberse presentado ante las cámaras ni ante los efectivos policiales que la buscan en el departamento de Palermo de García Gómez, la preocupación continúa.

Apareció Lowrdez de Bandana (Instagram)

PREOCUPANTE INFORMACIÓN DE RODRIGO LUSSICH SOBRE LOWRDEZ DE BANDANA

Pasadas las 13.30, Rodrigo Lussich contó en Intrusos que Lowrdez habría sido nuevamente víctima de violencia física, verbal y psicológica por parte de Leandro García Gómez, el hombre con quien había retomado la relación y dejado tras el episodio.

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.