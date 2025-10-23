En Puro Show, la mejor amiga de Lowrdes Fernández aseguró que la cantante habría sufrido violencia de género anoche por parte de su ex, Leandro, ella la habría asistido y luego habría vuelto al departamento de él.

“Lowrdez está con eol golpeador, ayer él me mandó un mensaje en tono amenazante porque ella trató de zafar, la golpeó un montón y ella vino a casa a dormir, la había golpeado en la costilla, no se podía ni mover, le di diclofenac por el dolor que tenia y después cayó de nuevo y se fue otra vez”, relató la mujer en diálogo con el programa de eltrece.

La amiga de Lowrdez Fernández habló con Fernanda Iglesias en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Luego, la amiga de la artista sumó información sobre el estado de salud: “Para mí el golpeador la agarró del cuello, ella dice que tiene angina pero para mí tiene ese problema que no puede ni hablar porque él la maltrató, cuando llegó la policía ella se fue a esconder a la terraza del edificio de él”.

ASEGURAN QUE LOWRDEZ FERNÁNDEZ ESTÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL EX TRAS SUFRIR VIOLENCIA DE GÉNERO

Rodrigo Lussich confirmó en Intrusos que Lowrdes Fernández se encuentra en el departamento del ex, sospechado de haber ejercido violencia de género contra la artista de Bandana el último miércoles por la noche.

Los efectivos esperan la orden para ingresar al departamento del ex de Lowrdes Fernández (Foto: captura de América).

“Los allegados confirman que Lowrdez está en el departamento de Leandro García Gómez y están esperando la orden para poder entrar y sacarla de ahí”, informó el conductor del ciclo de América.

