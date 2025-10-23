Pasadas las 9 de la mañana, mientras la policía intentaba ingresar al domicilio del novio de Lowrdez Fernández tras la denuncia por su desaparición, Alexis Puig llamó en vivo a la cantante de Bandana.

Luego de varios intentos, Lowrdez atendió el teléfono. “Hola, Lowrdez”, le dijo el periodista al aire, en Telenueve al amanecer, y recibió como respuesta balbuceos y palabras sueltas, confusas, de la artista.

Lowrdez de Bandana genera alarma tras responder un llamado en vivo (elnueve)

“Estaba con alguien. Escuchamos la voz de un hombre. Estaba dormida o medicada”, señaló Puig.

Al deducir si la integrante de Bandana contestó el celular sin querer, los integrantes del noticiero coincidieron en que se escuchaba la voz de un hombre de fondo y que Lowrdez tenía dificultades para hablar.

“Ella decía ‘dicen que estoy desaparecida’”, puntualizó Alexis Puig sobre lo poco que logró entender durante la llamada.

APARECIÓ LOWRDEZ DE BANDANA EN MEDIO DEL OPERATIVO POLICIAL: CÓMO SE ENCUENTRA

Minutos después, Lowrdez Fernández se reportó desde su Instagram, con un video en el que no se la vio bien de salud, y negó estar desaparecida.

Su madre, Mabel, denunció ante la Justicia su desaparición, tras asegurar que la cantante sufre violencia de género.

La mujer detalló que no ve a su hija desde el 4 de octubre. El último contacto telefónico fue el 19 de octubre, Día de la Madre.

Apareció Lowrdez de Bandana (Instagram)

LA PALABRA DE LOWRDEZ DE BANDANA, TRAS LA DENUNCIA POR SU DESAPARICIÓN

“Chicos, me acabo de levantar, me cagué con las llamadas, no me dejan hacer nada”.

“Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible. No, chicos, no, no, no”.

“Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es”.

“Estoy perfecta. Gracias por ocuparse por mí y estar pendiente”.

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.