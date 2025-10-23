En las últimas horas crece la preocupación por Lowrdez Fernández, integrante de Bandana, quien se encuentra desaparecida desde hace varias semanas.

Su madre, Mabel, radicó una denuncia ante la Justicia tras no poder localizarla ni tener noticias suyas: la mujer detalló que no ve a la cantante desde el 4 de octubre. El último contacto telefónico fue el 19 de octubre, Día de la Madre.

La información fue revelada en Desayuno Americano (América TV), donde el periodista Carlos Salerno contó que la mamá está desesperada por su paradero.

Lowrdez, de Bandana. Desaparecida. Foto: Desayuno Americano.

“La mamá de la ex Bandana denuncia que desde el 4 de octubre no tiene contacto con su hija”, informó el panelista.

Según detallaron en el programa, la situación se volvió aún más alarmante cuando Mabel intentó ubicar a Lowrdez en su domicilio.

“Fueron a la casa y quien estaba allí, al parecer una expareja de Lowrdez, en un estado alterado, dijo que ella ya no vivía más ahí. Pero no es la primera vez que alguien dice que no está y está adentro…”, explicó Salerno.

Por su parte, Julieta Navarro recordó que la artista había atravesado momentos muy difíciles en el último tiempo y visibilizado en redes.

“Lowrdez tuvo problemas con las adicciones y con una expareja tuvo relación muy tormentosa. Ella misma había contado entre lágrimas en un video los episodios de violencia que había sufrido”, recordó la panelista de América.

En comunicación con Mabel, Luis Bremer agregó: “El último contacto telefónico fue el 19 de octubre, el Día de la Madre”.