La espera terminó: Bandana, el fenómeno pop que conquistó a millones de argentinos en los 2000, confirmó su regreso a los escenarios para celebrar 25 años de historia.

El reencuentro será el domingo 23 de noviembre, en el marco de L.A.T.M. +35, el ciclo creado por DJ Tommy Muñoz que se transformó en un clásico de la noche porteña.

En esta edición especial, Lissa, Lowrdez, Valeria y Virginia volverán a subirse juntas al escenario, listas para revivir la energía y la complicidad que las convirtió en un verdadero símbolo del pop nacional.

El show promete una puesta renovada, pero sin perder la esencia original que hizo vibrar a toda una generación.

Foto: prensa

Un regreso cargado de hits y emociones

Bandana supo ser mucho más que un grupo musical: fue un emblema de una época, con éxitos que quedaron grabados en la memoria colectiva como “Guapas”, “Maldita noche”, “Hasta el día de hoy” y “Llega la noche”.

Ahora, las chicas se preparan para reencontrarse con su público en un espectáculo único, lleno de emoción, baile y nostalgia.

Las entradas para este show histórico estarán a la venta desde el lunes 20 de octubre a las 15 hs a través de flashpass.

Se espera una verdadera fiesta pop, con todos los clásicos y una puesta en escena moderna que promete sorprender.

Bandana: el fenómeno que nunca se apagó

Desde su irrupción en la escena musical argentina, Bandana marcó un antes y un después. Su estilo, sus coreografías y su carisma las convirtieron en íconos indiscutidos de los 2000.

Ahora, a 25 años de aquel fenómeno, el grupo vuelve a reunirse para celebrar junto a sus fans y demostrar que la magia sigue intacta.

El reencuentro de Bandana es, sin dudas, uno de los regresos más esperados del año. La cita ya está marcada: domingo 23 de noviembre, una noche para cantar, bailar y emocionarse con las canciones que hicieron historia.