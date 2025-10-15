Después de 25 años, Popstars vuelve a encender la pantalla de Telefe y promete hacer vibrar a la Argentina como solo un gran show puede hacerlo.

El reality que revolucionó la televisión y cambió la vida de miles de jóvenes regresa con una propuesta renovada, pero con el mismo espíritu de siempre: descubrir nuevas voces, talentos y sueños.

Las Bandana estuvieron en el estreno de Lilo & Stitch (Foto: Movilpress)

Las Bandana con Stitch (Foto: Movilpress)

Un formato que marcó un antes y un después

En su primera edición, Popstars fue mucho más que un programa: se convirtió en un fenómeno cultural. Fue el primer gran docu-reality musical del país, el que abrió las puertas a los sueños de toda una generación y demostró que, con esfuerzo y pasión, cualquier chica podía convertirse en una estrella.

El ciclo no solo descubrió talentos y creó ídolos, sino que también dejó momentos inolvidables en la memoria colectiva de los argentinos.

Ahora, con una mirada actualizada y una estética completamente renovada, el show vuelve a apostar por las historias, las voces y la energía de una nueva camada de artistas.

La convocatoria: una oportunidad única para brillar

El escenario donde todo puede empezar se enciende una vez más.

Popstars convoca a chicas de todo el país que sueñan con bailar, cantar y brillar. La oportunidad de cumplir el sueño de ser una estrella pop está más cerca que nunca.

Con la promesa de emociones fuertes, historias inspiradoras y mucho talento, el regreso de Popstars promete ser uno de los grandes eventos televisivos del año.

La búsqueda de la próxima estrella ya comenzó y el país entero está listo para volver a vibrar.