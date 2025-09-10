La forma de Lissa Vera de blanquear sus diferencias con Lowrdez Fernández, en plena etapa de negociación por el regreso de Bandana para los 25 años de que salieron de PopStars es puro rock and roll.

“Hemos tenido nuestras discusiones con Lowrdez, nos hemos puteado, carajeado y nos permitimos hacer eso porque es lo más normal del mundo“, arrancó la cantante en un móvil para Puro Show.

“Que tengamos distanciamientos, eso también es normal. Porque cada una tiene su vida, yo tengo dos hijas, vivimos un poco alejadas también, no estamos tampoco tan cerca”, continuó.

Hasta que le recordaron la bronca de Lowrdez con ella por su preocupación acerca de la reconciliación con su exnovio, a quién Fernández había denunciado en ante la Justicia.

Las Bandana en acción (Foto: Movilpress)

Los insultos de Lissa Vera a Lowrdez Fernández

“Lo que pasa es que la estúpida lo puso en una historia”, disparó en alusión al conflicto entre ellas.

Entonces remató: “No era necesario, bolú... (...) Nos conocemos mucho”.

A pesar de esto, Lisa Vera confía en que Lowrdez Sánchez será parte del ansiado regreso de Bandana a los escenarios, con Virginia Da Cunha, Valeria Gastaldi, y hasta quizá con Ivonne Guzmán.

NOTICIA EN DESARROLLO