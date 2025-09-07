Las Bandana se formaron en 2001 en el reality Popstars y en sus primeros tres años de existencia batieron todos los récords de ventas con sus tres álbumes y lograron llenar nada menos que 150 Gran Rex seguidos, pero de un día para el otro se separaron.

El regreso se produjo en 2008 y en 2016, pero en ambas ocasiones Ivonne Guzmán prefirió hacerse a un costado y declinó la invitación y este domingo Lissa Vera contó qué ocurrió realmente en esos días finales de la primera etapa de la banda.

“En un momento la fama era tan grande, pero no concordaba con la parte económica. En un momento empezaron a distanciarse uno del otro, y creo que eso, más problemas personales, más secuelas de una fama tan repentina, y el agotamiento, el agotamiento artístico de no poder participar un poco más del proyecto”, aludió Lissa.

“Era una cajita así cuadradita y no podías poner el pie fuera del plato. Y eso, artísticamente, te empieza a pegar, a condicionar”, contó Lissa, que dejó caer la responsabilidad sobre la organización de la banda, aunque se cuidó de excluir a Gustavo Yankelevich.

“Había mucha desinteligencia entre medio de Gustavo y nosotras. No comíamos, íbamos de gira y no había plata para los viáticos. Un día tomamos agua en Perú y nos intoxicamos todas porque no teníamos plata para comer”, reveló.

“Y la plata que era para los viajes de promoción, desapareció. (…) Nos pusieron en un hotel tres estrellas a nosotras y Mambrú en un cinco estrellas. Estaban en diagonal y nosotros mirábamos. Los chicos no tenían la culpa, pero era al mismo hotel donde nosotros teníamos que ir, y eso me lo enteré después”, explicó.

“¿Y lo pensaron como reunirse las cinco de vuelta? Porque Ivonne se fue con otras decisiones”, quiso saber Juana Viale. “Mira, no sé cuál es el tema de personal de Ivonne. Le pegó distinto. Primero que era la más chica de todas. Segundo, no era argentina”, reveló.

“Su familia estaba en Salta ellos y entonces quedó como muy expuesta y la gente a veces no es tan buena”, agregó Lissa, sobre un hecho inédito sobre la relación de la banda y su público. “Y a ella no le perdonaron que sea extranjera. Eso es mi punto de vista. Ella debe tener sus motivos y tal vez no sanó. Hemos hablado con ella y nos dijo que ella estaba en otra y que no podía ser parte”, cerraron.

