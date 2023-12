La delincuencia no respeta a los famosos, y ni siquiera el espíritu navideño impidió que María Eugenia Ritó y Lissa Vera fueran víctimas de la inseguridad durante el último fin de semana del año, según detallaron en Mañanísima.

El hecho más grave lo sufrió la exintregrante de Bandana, quien acusó en Stories que en La Matanza cinco chicos armados la bajaron del auto y se lo llevaron.

“Acabo de salir de la comisaría. Me robaron el auto en la puerta de mi casa”, arrancó la cantante.

“Encañoñaron al papá de mi hija, justo cuando estaba bajando con la nena. Eran cinco pibes más o menos y se llevaron el auto. (…) Salieron de la nada con armas, apuntaron y se llevaron todo. Celulares, documentos, todo lo que había en el auto, hasta la ropa de mi hija”, continuó.

“Encañoñaron al papá de mi hija, justo cuando estaba bajando con la nena. Eran cinco pibes más o menos y se llevaron el auto”.

Al final del video, Lissa Vera se quejó de que en el conurbano “sucede todo el tiempo” ese tipo de delitos, y cerró resignada: “Lo más triste es que tenés que terminar agradeciendo que no le pasó nada alguien. Gracias a Dios mi hija está bien. Pero no está bien que vengan de cheto y me saquen el auto que tanto me costó comprar”.

“Lo que más bronca me da es que es probable que agarren a los pibitos, pero los van a soltar porque acá no hay consecuencias”, cerró la ex Bandana.

LE ROBARON EL CELULAR A MARÍA EUGENIA RITÓ

Por otra parte, María Eugenia Ritó sufrió el hurto de su celular y su billetera dentro de una farmacia del barrio de Belgrano.

“Me acaban de robar el celular. Estoy totalmente incomunicada”, contó la vedette llena de bronca.

“Me acaban de robar el celular. Estoy totalmente incomunicada”.

El robo sucedió cuando en un descuido María Eugenia Ritó apoyó su teléfono y su billetera en el mostrador “y cuando se dio vuelta ya no estaban”, precisó Lucas Bertero.