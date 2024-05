La felicidad de haber ganado el liderazgo en Gran Hermano 2023 le duró poco a Bautista Mascia luego de que fuera sancionado por romper las reglas y hablar de más con sus compañeros en el reality de Telefe.

Así se lo comunicaron al joven frente al resto de sus compañeros: “Necesito que Bautista me escuche con mucha atención. Además de los beneficios que otorga el liderazgo, ser líder implica una responsabilidad, la cual debe ser honrada con conductas transparentes y virtuosas”, se lo escuchó decir a Gran Hermano.

Foto: Captura (Telefe)

“Bautista, tras la conformación de la placa de nominados, te escuché en más de una oportunidad charlar con varios compañeros y expresar a viva voz tu decisión de a quién bajar y a quién subir de placa”, agregó.

Y siguió: “Independientemente de los nombres que mencionaste, el solo hecho de hablar del tema, implica una clara desobediencia. De hecho, hasta tus mismos compañeros te advirtieron que lo que estabas haciendo te exponía a una sanción. En otras ocasiones, ya habías sido líder y tu comportamiento siempre fue correcto conforme al reglamento”.

“Tu proceder, Bautista, me obliga a tomar medidas. Y son las siguientes: no podrás bajar a un compañero de placa, ni subir a otro. No recibirás el premio de liderazgo que estaba estipulado para vos”.

“Por eso, quiero expresarte mi profunda desilusión ante esta conducta. La cual no me hace más que intuir que fue deliberada. Tu proceder, Bautista, me obliga a tomar medidas. Y son las siguientes: no podrás bajar a un compañero de placa, ni subir a otro. No recibirás el premio de liderazgo que estaba estipulado para vos. Y, por último, a partir de este momento, dejás de ser el líder de la semana. Gracias”, cerró, ante la atenta mirada del jugador.

SE SUPO QUIÉNES SON LOS PARTICIPANTES NOMINADOS DE LA SEMANA EN GRAN HERMANO 2023

En una nueva gala de nominación que se llevó a cabo en Gran Hermano 2023, cada participante pasó por el confesionario para dar sus votos y las razones de su elección, y Santiago del Moro anunció los nombres de las personas que están en placa esta semana.

Después de hacer el recuento de votos, el conductor del reality de Telefe reveló que Darío Martínez Corti, Nicolás Grosman, Federico “Manzana” Farías, Martín “el Chino” Ku, Florencia Regidor y Mauro Dalessio quedaron nominados por decisión de los jugadores.

Así quedó la placa de Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

De esta manera, son seis los participantes que se juegan su permanencia en el programa. Pero, cabe destacar, que Bautista Mascia se convirtió en el líder de esta semana, razón por la cual este jueves tendrán el poder de salvar a uno de sus compañeros de la placa y de mandar a otro jugador que no haya recibido la mayoría de votos.