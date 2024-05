En una nueva gala de nominación que se llevó a cabo en Gran Hermano 2023, cada participante pasó por el confesionario para dar sus votos y las razones de su elección, y Santiago del Moro anunció los nombres de las personas que están en placa esta semana.

Después de hacer el recuento de votos, el conductor del reality de Telefe reveló que Darío Martínez Corti, Nicolás Grosman, Federico “Manzana” Farías, Martín “el Chino” Ku, Florencia Regidor y Mauro Dalessio quedaron nominados por decisión de los jugadores.

De esta manera, son seis los participantes que se juegan su permanencia en el programa. Pero, cabe destacar, que Bautista Mascia se convirtió en el líder de esta semana, razón por la cual este jueves tendrán el poder de salvar a uno de sus compañeros de la placa y de mandar a otro jugador que no haya recibido la mayoría de votos.

¿Quién será el nuevo eliminado de Gran Hermano 2023?

CONTUNDENTE DEFENSA DE SANTIAGO DEL MORO A GRAN HERMANO 2023 TRAS LAS FUERTES CRÍTICAS

Luego de que se viviera una noche a pura emoción en la gala de eliminación de Gran Hermano 2023 (donde Coti Romero fue la más votada para abandonar el reality de Telefe), Santiago del Moro le hizo frente a las críticas hacia el programa.

“Es muy difícil para los que hacemos Gran Hermano, cuando se opina tanto de Gran Hermano sin verlo. ¿Por qué digo esto? Porque Gran Hermano no es una competencia ni de valores, ni de formas: es un juego de convivencia”, sentenció el conductor en una nota que dio a A la Barbarossa.

Además, se refirió al tremendo descargo de Juliana “Furia” Scaglione al tratar de “mugrosa” a Coti en vivo: “Cuando hace todo ese acting que hace, no me está faltando respeto a mí ni a sus compañeros. Ella aprovecha lo que ella intuye que es el momento pico del programa, donde hay más gente viéndola, para bajarle una línea a la gente que la mantiene dentro de la casa”.

“Es decir, dice a quién hay que votar, dice por qué está enojada, dice lo que sí, lo que no, lo que le gusta, lo que no. No más que eso. No es un juego de respeto ni a mí, ni a la gente, ni al público. El público elige quién se queda y quién se va, más allá de la falta de respeto de uno o de otro, siguen bancando por algo”, añadió.

Y cerró, firme: “Digo esto porque muchas veces veo que por ahí se discuten las formas o si está bien o si está mal. Ellos no son ejemplo de nada, ni están ahí para bajar ni una línea, ni un mensaje. No es un concurso de moral, ni de formas. Es un juego, ni más ni menos. Es un juego de convivencia y la gente elige quién se queda y quién se va a su casa. No mucho más que eso”.