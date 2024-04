Lejos de que cada nueva estrategia y alianzas que nacen en Gran Hermano 2023 pase desapercibidas, Federico “Manzana” Farías fue letal al referirse al rol de jugador de Martín “el Chino” Ku, después de verlo tan cerca de Coti Romero.

“(El Chino) eligió el peor momento para aliarse a alguien (por Coti) con quien no se tendría que haber aliado”, comenzó diciendo Manzana, en una profunda conversación con Virginia Demo y Zoe Bogach en el patio de la casa.

Foto: Captura (Telefe)

“Con la carita de bueno esa que tiene, semejante chino hijo de pu… ¿Entendés?”, agregó, despertando las risas de sus compañeras, quienes no pudieron creer las fuertes palabras que lanzó Manzana.

Esta conversación se dio antes de conocerse que Coti sería la última eliminada del reality de Telefe después de haber quedado mano a mano con Emmanuel Vich, quien siga en el programa por decisión del público.

SANTIAGO DEL MORO LE PARÓ EL CARRO A FURIA EN VIVO EN GRAN HERMANO 2023

Luego de que Santiago del Moro le anunciara a Juliana “Furia” Scaglione que continúa en Gran Hermano 2023, la participante hizo un fuerte descargo que no pasó desapercibido para el conductor del reality de Telefe.

“Quien sigue en competencia es… ¡Juliana!”, atinó a decir a el presentador, dando el lugar a la jugadora de que diga unas palabras en medio de la gala donde (hasta ese entonces) Coti Romero y Emma Vich seguían dirimiendo su permeancia en la casa.

Foto: Captura (Telefe)

Fue entonces que Furia dijo lo suyo al aire: “La verdad es que Emmanuel va pasando 12 placas y creo que se merece quedarse, así que por favor sigan votando a Constanza. Es segundo a segundo, minuto a minuto. Gente, no paren de votar a esta mugrosa que está acá adentro”, comenzó diciendo.

Allí, Del Moro la interrumpió rápidamente con un importante pedido, mientras Coti se mantenía en silencio y sólo hacia algunos gestos con su rostro: “Con respeto, por favor”, expresó. Pero Juliana continuó con su postura: “No, con respeto no, porque no me tuvo respeto a mí ayer; en absoluto”. Y cerró, sin filtro: “Yo con la gente homosexual no tengo ningún drama, incluso los aplaudo y los apoyo; y soy bisexual, así que no voy a perdonar que metan palabras en mi boca que no son las correctas. Faltarme el respeto con eso, no”.