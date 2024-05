Luego de dar varias pistas sobre una escandalosa separación tras 20 años de amor y una hija en común, Yanina Latorre reveló que los protagonistas de esta historia son el Turco Naim (57) y Emilia Attias (37), quienes tienen a su pequeña Gina, de 7 años.

“Ahora, como él tenía miedo de que esto trascienda y alguien lo cuente… porque dijo ‘esta está de joda, sale, no le importa porque nos separamos’, se tomó el palo el 5 de mayo y se fue a Ecuador. Y ahí, nadie más supo de él. Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desprolijidades, que alguien va a contar la historia, que él no quería quedar como un cornudo y sin laburo”, comenzó diciendo la panelista en vivo.

Emilia Attias y Turco Naim en Punta del Este (RS Fotos)

“Él está en un lugar que se llama Montañita y es el Turco Naim, que se dio la fuga muy deprimido porque ella está en otro modo y no quiere saber más nada con él. Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo lo que lo certifica”, agregó.

Y cerró, poniéndose del lado de la modelo con unas contundentes palabras: “La banco a ella. El tipo grande, no labura, está deprimido y todo el día tirado. Y ella con la plenitud de su edad, espléndida y bancando todo”.

EMILIA ATTIAS HABÍA CONTADO CÓMO LE CAMBIÓ LA VIDA CONOCER AL TURCO NAIM

Emilia Attias formó una familia con Turco Naim, con quien es madre de la pequeña Gina. Si bien están juntos hace más de 20 años, recién ahora ella habló a fondo sobre su relación. Enamorada, remarcó que con su pareja se complementan desde el primer día.

Otros tiempos: el Turco Naim y Emilia Attias.

En primer lugar, contó cómo ella cambió ni bien comenzó a salir con él. “Yo era una chica de ciudad y él un hombre de campo, me trajo una vida rústica. Siempre digo que él hizo más rústica a esta chica elegante de ciudad, la devolvió a sus raíces”, contó en diálogo con Gente.

“Yo tengo mucha espiritualidad. Creo que le aporté calma, la posibilidad de trabajar sobre su espíritu”.

Acto seguido, reflexionó acerca de lo que ella le aportó al padre de su hija. “Yo tengo mucha espiritualidad. Creo que le aporté calma, la posibilidad de trabajar sobre su espíritu. Pero no creo que no nos dimos algo el uno al otro. Teníamos aspectos dormidos que vinimos a despertarnos”, aseguró.