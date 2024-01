Emilia Attias (36) y Julio Mario “El Turco” Naim Sibara (56) pasan sus vacaciones en Punta del Este junto a Gina (7), la hija de ambos. En la playa, la pareja se mostró a los mimos y jugando con la pequeña.

Hace 4 meses, los tres estuvieron descansando en Itamambuca Beach, en San Pablo, Brasil, donde tanto el Turco como Emilia hicieron el deporte que más les gusta: surf.

Gina cumplió 7 años el pasado 30 de octubre y desde su cuenta Instagram Attias le dedicó un dulce mensaje: “Mi reina absoluta. Seguí iluminando con tu corazón puro, tu mente brillante, tu energía chispiante, radiante, magnética”.

LAS FOTOS DE EMILIA ATTIAS Y EL TURCO NAIM CON SU HIJA GINA EN PUNTA DEL ESTE

Gina, Emilia Attias y Turco Naim (RS Fotos)

Emilia Attias y Turco Naim (RS Fotos)

Emilia Attias y Turco Naim (RS Fotos)

Emilia Attias y Turco Naim (RS Fotos)

Gina y Emilia Attias (RS Fotos)

Turco Naim (RS Fotos)

Gina, Emilia Attias y Turco Naim (RS Fotos)

LA HISTORIA DE AMOR DE EMILIA ATTIAS Y EL TURCO NAIM

Emilia Attis y Turco Naim se conocieron grabando una cámara oculta de Videomatch. Enseguida hubo química entre ellos y si bien se llevan 21 años, eso no fue problema a la hora de ponerse de novios.

“Estábamos haciendo una cámara oculta, simulando grabar la segunda temporada de Tumberos, donde poníamos muy incómodas a las chicas. Y un día vino Emilia. Martín Bossi, que en la escena estaba disfrazado de travesti, se la quería levantar, le llevaba comida, la paseó por toda la cárcel, era muy servicial”, recordó Naim en una entrevista.

Emilia Attias y Turco Naim en Punta del Este (RS Fotos)

Emilia Attias y Turco Naim en Punta del Este (RS Fotos)

“Me acuerdo que le dije que si se la levantaba vestido de travesti le hacía un monumento. Conversamos un rato y Emilia me dijo que iba a hacer una fiesta, me preguntó si quería ir, ¡y me dio el teléfono! Cuando llegó Bossi, ya era tarde. Cuanto menos buscás algo, más te viene. Todo se dio mágicamente”, detalló.

Se casaron en diciembre de 2009 en Arraial D’Ajuda, Brasil, y siete años más tarde, en 2016, nació Gina, la única hija de la pareja.