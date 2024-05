Emilia Attias (37) y Turco Naim (57) se conocieron grabando una cámara oculta de VideoMatch. Enseguida hubo química entre ellos y si bien se llevan 21 años, eso no fue problema a la hora de ponerse de novios.

“Estábamos haciendo una cámara oculta, simulando grabar la segunda temporada de Tumberos, donde poníamos muy incómodas a las chicas. Y un día vino Emilia”, contó Naim en una entrevista.

“Martín Bossi, que en la escena estaba disfrazado de travesti, se la quería levantar, le llevaba comida, la paseó por toda la cárcel, era muy servicial”, recordó el Turco.

Turco Naim y Emilia Attias, este verano en Punta del Este. Foto: RS Fotos.

ASÍ FUE LA HISTORIA DE AMOR DE EMILIA ATTIAS Y EL TURCO NAIM

“Me acuerdo que le dije que si se la levantaba vestido de travesti le hacía un monumento. Conversamos un rato y Emilia me dijo que iba a hacer una fiesta, me preguntó si quería ir, ¡y me dio el teléfono!”,continuó.

Emilia Attias y el Turco Naim en el cumpleaños número 5 de la hija de ambos.

“Cuando llegó Bossi, ya era tarde. Cuanto menos buscás algo, más te viene. Todo se dio mágicamente”, cerró el Turco sobre el día que se conocieron.

Emilia Attias y el Turco Naim, el día que inauguraron un bar (Fotos: Movilpress).

Se casaron en diciembre de 2009 en Arraial D’Ajuda, Brasil, y siete años más tarde, en 2016, nació Gina, la única hija de la pareja.

ESTA FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE EMILIA ATTIAS HABLÓ DEL TURCO NAIM

Emilia Attias se refirió al Turco Naim, por última vez, en abril de este año. Sorprendió al hablar a fondo sobre su relación, tras 20 años juntos.

En primer lugar, contó cómo ella cambió ni bien comenzó a salir con él. “Yo era una chica de ciudad y él un hombre de campo, me trajo una vida rústica. Siempre digo que él hizo más rústica a esta chica elegante de ciudad, la devolvió a sus raíces”, contó en diálogo con Gente.

Emilia Attias y Turco Naim en Punta del Este 2024 (RS Fotos)

Acto seguido, reflexionó acerca de lo que ella le aportó al padre de su hija. “Yo tengo mucha espiritualidad. Creo que le aporté calma, la posibilidad de trabajar sobre su espíritu. Pero no creo que no nos dimos algo el uno al otro. Teníamos aspectos dormidos que vinimos a despertar”, aseguró.