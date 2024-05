La gran bomba de este jueves ocurrió cuando Yanina Latorre reveló en LAM que el Turco Naim y Emilia Attias se separaron tras 20 años en pareja, luego de un infidelidad comprobada de ella con Nicolás Francella, pero sufrió un blooper en vivo y nombró a un “amor secreto” del humorista.

Yanina contó que Emilia fue a una fiesta de una conocida bebida alcohólica y “alguien la ve bailando muy pegada a un tipo” y que cuando alguien lo mensajeó, el Turco Naim se apersonó a la fiesta “en pijama” y se fueron en auto, tras lo cual se dieron una nueva oportunidad.

La pareja se separó en medio de rumores de infidelidades.

Los meses que siguieron a esta crisis no fueron de lo mejor y la pareja terminó separándose, pero entonces, y concentrada para no revelar la identidad de él, todos comenzaron a especular con la identidad de Naim de quien contaron que se “escapó” a Ecuador para no recibir el mote de “cornudo”.

QUIÉN ES EL “AMOR SECRETO” DEL TURCO NAIM SEGÚN YANINA LATORRE

En este sentido, Pepe Ochoa, que había estaba leyendo la biografía de Naim, lo relacionó con Nazarena Vélez, con quien trabajó en El champán las pone mimosas. “Fue compañero de elenco tuyo, no sé si te lo habrás volteado o no. Después me dirás en privado”, especuló Ángel de Brito.

“Cuchá. ¿Él no le daba a…?”, dijo Yanina y se tapó la cara para que la cámara no tomara el nombre que estaba diciendo, con tan mala suerte que la estaban tomando desde otro ángulo y se vio perfectamente que sus labios formaban las cuatro palabras que integran el nombre de una conocida conductora.

“¡Si, claro! ¡Claro que sí!”, dijo De Brito, que le envió un mensaje a Nazarena Vélez con ese nombre “de cuatro letras” y dejó la actriz con la boca abierta. “¿A ella le dio?”, preguntó todavía incrédula. ¡Mirá el increíble momento que vivieron al aire!

