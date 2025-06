Luego de lo que fue la escandalosa separación de Alex Caniggia y de que su noviazgo con Santiago del Azar termine sorpresivamente, Melody Luz y el padre de su hija Venezia, dieron muestras del acercamiento que tuvieron en las últimas horas.

Según los posteos de la bailarina y el mediático, la reconciliación ya sería un hecho. Así se pudo ver en las fotos a puro mimo que compartieron en Instagram Stories: “Ellas y nadie más. Así nos despertamos nosotros. Buen día. Las únicas mujeres de mi vida. Las amoooo”, escribió Alex.

Por su parte, Melody también dijo lo suyo: “Todos nos equivocamos, me incluyo. Y todos somos cornudos, me incluyo”, atinó a decir. Minutos más tarde, subió un video que los muestra junto en un auto que él maneja: “Igual, vos seguís capilla, ¿sabés? Porque sos un hijo de p…”, se la escuchó decir, al mismo tiempo que habilitó una encuesta en la que le pregunta a sus seguidores si debe darle una nueva oportunidad a Alex o no.

“No digas eso. Te amo yo, ¿ok? ¿Sabés que sos la mujer de mi vida vos? Vos sabés que yo por vos mato. Vos sos la mujer de mi vida. Es más, ¿tenemos otro hijo?”, cerró el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, sin escatimar en halagos para Melody.

MELODY LUZ REVELÓ QUÉ FUE LO PEOR QUE VIVIÓ CON ALEX CANIGGIA: “LLORABA TODAS LAS NOCHES”

Si bien dejó en claro sus intenciones de llevarse bien con Alex Caniggia, con quien tiene a su pequeña beba Venezia, Melody Luz reveló que su relación con su ex sigue sufriendo varios quiebres.

Invitada a Puro Show, el programa que conducen Matías Vázquez y Pampito por eltrece, la bailarina dio detalles del momento que vivió cuando estaba en pareja con su ex: “¿Qué puede decir él de mí? ¿Qué puede decir malo? Si yo hice todo bien. Ahora, yo me cansé de hacer de cuenta que estaba todo bien cuando todas las noches me la pasaba llorando a la almohada sin que él escuche”, lanzó la invitada del día, en primera persona.

Asimismo, Melody dejó en claro que no existió agresión verbal, ni física, y analizó por qué se quedó tanto tiempo al lado de un hombre que no la hacía feliz: “Yo creo que es porque crecí en una familia donde mis papás están juntos hace muchos años. Digo, ellos se aman, son súper compañeros, pero viste, está esto de aguantar y de creer que el otro va a cambiar”.

“Sentía que estaba fracasando. Y un poco lo sigo sintiendo hoy en día”, agregó. Y cerró, a flor de piel: “O sea, a míme dicen ‘estás dolida’. Sí,hoy estoy dolida porque aposté a todo en una relación, y fue a mí a la que se me faltó el respeto”.