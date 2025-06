Santiago del Azar habló en Mujeres Argentinas tras el escándalo con Melody Luz y Alex Caniggia el último jueves por la noche. El cocinero contó su versión de lo que habría pasado con la bailarina.

“Lo que pasó fue una cagada, no tengo nada que decir sobre Mel, es una gran mujer. Lo que sucedió es que me enamoré muchísimo y me equivoqué por amor, yo no ejercí violencia, no soy violento”, aclaró el chef.

Entonces, relató: “Ellos se juntaron, un rato antes habíamos estado juntos, después me fui a hacer unas cosas y le mandé mensajes y la llamé y no me respondió, me agarró una inseguridad y un miedo, pensé que la perdía”.

Santiago del Azar habló en Mujeres Argentinas (Foto: captura de eltrece).

“No sé por qué, pasé por enfrente de su casa, vi algo que no me gustó y le toqué timbre, me dijo que no pasó nada malo, que estaban charlando y tomando mate. Creo que a ella le molestó que yo fuera y sé que estuve mal”, analizó.

Luego, Del Azar reconoció: "No tenía nada que hacer yo ahí, lo podía charlar después, no estuve bien en tocarle timbre. Después de tocarle timbre me fui, no armé berrinche, no violenté la puerta, no la insulté”.

“Ella me dijo ‘tuviste un impulso violento, me pateaste la puerta’ y yo solo le toqué el timbre, los de seguridad estaban ahí y lo vieron todo”, se defendió al final en diálogo con el programa de eltrece.

SANTIAGO DEL AZAR CONFIRMÓ LA SEPARACIÓN DE MELODY LUZ

Santiago del Azar confirmó en el ida y vuelta con el programa de María Belén Ludueña que se separó de Melody Luz después de episodio del jueves por la noche.

“Hablo en pasado porque se terminó, me da mucha pena pero es así, ella me dijo ‘no estoy para bancarme ni media’”, dijo el cocinero en Mujeres Argentinas.

