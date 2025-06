Si bien dejó en claro sus intenciones de llevarse bien con Alex Caniggia, con quien tiene a su pequeña beba Venezia, Melody Luz reveló que su relación con su ex sigue sufriendo varios quiebres.

Invitada a Puro Show, el programa que conducen Matías Vázquez y Pampito por eltrece, la bailarina dio detalles del momento que vivió cuando estaba en pareja con su ex: “¿Qué puede decir él de mí? ¿Qué puede decir malo? Si yo hice todo bien. Ahora, yo me cansé de hacer de cuenta que estaba todo bien cuando todas las noches me la pasaba llorando a la almohada sin que él escuche”, lanzó la invitada del día, en primera persona.

Asimismo, Melody dejó en claro que no existió agresión verbal, ni física, y analizó por qué se quedó tanto tiempo al lado de un hombre que no la hacía feliz: “Yo creo que es porque crecí en una familia donde mis papás están juntos hace muchos años. Digo, ellos se aman, son súper compañeros, pero viste, está esto de aguantar y de creer que el otro va a cambiar”.

Foto: Captura (eltrece)

“Sentía que estaba fracasando. Y un poco lo sigo sintiendo hoy en día”, agregó. Y cerró, a flor de piel: “O sea, a mí me dicen ‘estás dolida’. Sí, hoy estoy dolida porque aposté a todo en una relación, y fue a mí a la que se me faltó el respeto”.

Foto: instagram (@alexcaniggia)

LA FUERTE REACCIÓN DE ALEX CANIGGIA LUEGO DE QUE MELODY LUZ CONFIRMARA SU NUEVA RELACIÓN: “TENGO TODO”

Luego de que Melody Luz diera algunas pistas de las razones que la llevaron a terminar su noviazgo con Alex Caniggia (con quien tiene a su hija, Venezia) y confirmara que está comenzando una nueva historia de amor con Santiago del Azar, el mediático dio que hablar con su picante posteo en las redes.

“O sea, tengo todo jajaja. Masivo”, escribió en la publicación que el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia subió a Instagram Stories sobre la captura de un diario que tenía como título “Ventajas de la belleza. Los lindos tienen más amigos, mejores trabajos y ganan más”.

Horas antes, Melody había dado cuenta del romántico fin de semana que pasó con su pareja, con festejo de cumpleaños incluido: “Feliz cumple, Bela”, le puso él. Y ella respondió, muy enamorada y con un corazoncito rojo: “Gracias, hermoso”.