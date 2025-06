Melody Luz recordó el mal momento que pasó cuando una supuesta amiga con derecho de Alex Caniggia compartió fotos con su hija y dijo en el vivo de LAM cuál es la famosa que aprobaría como novia de su ex y madrasta de Venezia.

“¿Te gusta Majo Martino de madrastra?“, le preguntó Ángel de Brito y la bailarina contestó: “Mira, yo prefiero que Majo sea la madrastra de mi hija y no otra mujer, confío. Imagínate que vi una foto de mi hija en una cama con una mujer X”.

“Capaz si era vos me quedaba tranquila porque te conozco, pero esa chica no sé quién es”, agregó Melody y Majo respondió: “Yo te la cuidaría muy bien, pero no hay nada, lo haría porque me encantan los niños no porque me guste Alex”.

Majo Martino y Melody Luz en LAM (Foto: captura de América).

“Si él te invita a tomar algo, despojado de todo esto, ¿vos se lo aceptarías, pandita?“, le consultó luego Pepe Ochoa a la panelista, quien reveló: “Es que no la acepté, ya me invitó”.

QUÉ DIJO MAJO MARTINO CUANDO LE PREGUNTARON SI SALE CON ALEX CANIGGIA

Majo Martino habló en LAM de los rumores de romance con Alex Caniggia tras la separación de Melody Luz. “¿Estás saliendo con él?" , la consultó Ángel de Brito a la panelista en el móvil.

“No, nada que ver, no lo vi. En El Hotel de los Famosos hubo onda y después Melody y Alex formalizaron y yo también me puse de novia. Ahora que se separaron Alex me escribió, no me gusta, en su momento sí, tendría que verlo”, respondió Majo.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.