El coqueteo que Alexander Caniggia inició con Majo Martínez se filtró a los medios, entonces Melody Luz advirtió a la periodista sobre el peligro de acercarse al padre de Venezia (1 año y 11 meses).

“Yo sé que le has dicho que ‘no’ a Santiago. Manténete en esa y va a estar todo bien”, alertó la bailarina en referencia a su novio, el chef Santiago Albornoz del Azar, con quienes todos habían coincidido en El Hotel de los Famosos.

Y como Majo no había escuchado el comentario por las risas en estudio de LAM, Melody subió la apuesta: “Que te mantengas en el ‘no’ a Santiago. Tranquilita. Y si no, me avisas y lo hablamos los tres”.

Alex Caniggia con su hija, Venezia (Foto: IG @alexcaniggia)

LA REACCIÓN DE MAJO MARTINO A LA PROPUESTA DE MELODY LUZ

Ahí Martino reaccionó tentada: “Melody ya desde un comienzo que me tira la idea. Nunca en mi vida hice un trío, tendría que probar”.

“Para mí salí de ahí, amiga. Si no me fue sincero teniendo a nuestra hija en la panza, a punto de parir, escribiéndole a otras...”, reflexionó.

“Creo que a partir de ahí no queda mucha más confianza que se le pueda tener”, aconsejó Melody Luz a Majo Martino para que se mantenga lejos de Alex Caniggia.