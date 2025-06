La semana pasada Melody Luz estalló y contó detalles de su separación de Alex Caniggia. Cansada de mantenerse callada, la bailarina salió a hablar y apuntó directamente contra el padre de Venezia a quien acusó de infiel.

En diálogo con Infama, Melody Luz contó que, tras muchas sospechas, logró descubrir las infidelidades de su ex en el Día del Niño de 2024. “Algo me vibró y dije ‘bueno, voy a ver si sigue haciéndolo’. Claramente, lo estaba haciendo”, dijo sobre el momento en el que revisó el celular de su ex.

Alex Caniggia, por su parte, decidió no salir a responderle e incluso bajó su perfil en redes sociales. Sin embargo, nadie se esperaba que sea el protagonista de la nueva edición de revista Caras donde enumeró cómo le cambió la vida la soltería y, especialmente, la paternidad.

Alex Caniggia con su hija, Venezia (Foto: IG @alexcaniggia)

CÓMO CAMBIÓ LA VIDA DE ALEX CANIGGIA TRAS SU SEPARACIÓN

A semanas de separarse de Melody Luz, Alex Caniggia contó que bajó 12 kilos y que recuperó su vínculo con Claudio Paul Caniggia, su padre. Cabe recordar que la bailarina tuvo un rol protagónico en este reencuentro tras el nacimiento de Venezia.

“Estoy en pleno duelo y en un momento difícil de sanación, con una criatura de por medio que es la primera en quien hay que pensar”, confesó el mediático que reveló que fue su hija quien logró que él finalmente se alejara de la noche.

Alex Caniggia protagoniza la tapa de la nueva edición de revista Caras

“Sé que muchas parejas que se separan no tienen ese pensamiento y hacen todas cagadas, pero mi única prioridad hoy es mi hija”, dejó en claro el hijo de Mariana Nannis que también contó que lanzó su marca de ropa.

“Por primera vez fui a terapia y me está haciendo muy bien, me está ayudando a salir...”, agregó El Emperador que, sobre Melody Luz, afirmó: “Es la madre de mi hija y la quiero un montón. A sus padres también porque son muy buenas personas”.