Luego de que comenzaran a circular rumores de romance entre Alex Caniggia e Ivana Capialbi, el mediático salió a hablar y negó todo. Ella, por su parte, no se quedó atrás e hizo un descargo en sus redes donde mencionó a Melody Luz.

“No voy a hablar mal de Melody porque no tengo nada para decir de ella. No la conozco y no voy a promover el odio entre mujeres”, expresó Ivana en una historia de Instagram donde desmintió los rumores que circulaban sobre su estado civil.

Además, sentenció: “Tengo el corazón tranquilo de que jamás estuve ni estaría con alguien con pareja e hijos, no es mi estilo”. Al parecer, tras la publicación, Melody Luz se contactó con ella, hablaron y quedaron en excelentes términos.

Foto: Captura de Instagram Stories (@ivanamcapialbi)

MELODY LUZ HABLARÁ POR PRIMERA VEZ SOBRE SU SEPARACIÓN DE ALEX CANIGGIA

Durante las primeras horas de la mañana, Melody Luz se hizo presente en sus redes sociales para contar que ahora “es amiga” de Ivana Capialbi, la mujer que había sido vinculada sentimentalmente con Alex Caniggia.

La sorpresiva publicación de Melody Luz en redes sociales (Foto: IG @melodyluz)

“Hoy me levanté siendo amiga de Ivana. Y con muchas ganas de seguir llenando la olla”, escribió la bailarina en sus redes donde anunció que romperá el silencio: “Me cansé de cerrar el orto y voy a LAM”. De esta manera, confirmó que hablará en el programa de Ángel de Brito por primera vez sobre su separación.

Minutos más tarde, Melody Luz compartió una serie de videos en sus historias de Instagram donde contaba por qué aún no habló sobre este tema: “¿Saben por qué yo dije que no iba a hablar? Porque se lo prometí al infiel. Y vos sos una chica buena que cumple sus promesas... ¡NOOO! ¡YA NO!“, disparó.

Alex Caniggia con su hija, Venezia (Foto: IG @alexcaniggia)

Como si fuera poco, apuntó contra Alex Caniggia como padre y aseguró que, si bien comparte fotos de Venezia en sus redes, no sabe cuándo son los turnos con el pediatra ni tampoco asiste a las reuniones del jardín, entre otras cosas.