Días atrás, Alex Caniggia salió a hablar y se mostró feliz con su soltería. “La separación me hizo bien, ojo. La soltería me refrescó. Déjenme un poco la soltería, que la estoy pasando bien”, declaró en Puro Show (eltrece). Sin embargo, Melody Luz salió ahora a hablar y parece que apuntó directamente contra su ex.

Consultado sobre el nuevo romance de Melody Luz con Santiago del Azar, Alex Caniggia fue categórico: “No me molesta. Le deseo lo mejor. Que la haga muy feliz, porque la quiero mucho. Siempre va a ser la madre de mi hija y vamos a ser familia para toda la vida”.

A pocos días de estas declaraciones, la bailarina hizo un descargo en sus redes. “Nunca escupan para arriba ni bardeen cosas que después terminan consumiendo. Ah, y la familia es una y se cuida a tiempo”, escribió en Instagram como clara indirecta a su ex pareja.

El fuerte mensaje que subió Melody Luz a sus redes sociales (Foto: IG @melodyluz)

EL CONTUNDENTE DESCARGO DE MELODY LUZ EN REDES

Luego de esta publicación, Melody Luz decidió compartir una serie de videos en sus historias de Instagram donde se despachó con un descargo sin precedentes.

Si bien no dio nombres, habló de una relación anterior que duró 3 años, dejando en claro que estaba hablando de Alex Caniggia, el padre de su hija.

El furioso descargo de Melody Luz en redes sociales (Captura: IG @melodyluz)

“Recuerden que si van a tratar a alguien de cornuda en Twitter, asegúrense de no estar haciendo cornuda a su pareja. Si vas a bardear personas por cierto tipo de cuerpo, asegurate de no terminar con una así. Sino, ¿para qué bardeás?“, empezó diciendo la bailarina en el video de Instagram.

“Hay ejemplos, vivencias, experiencias que uno decide repetir o no. Y cuando te llenás la boca diciendo que no repetirías algo que terminas haciendo...”, sumó. “Lo que pasa es que a veces un acto dice más que mil palabras. No crean nada lo que se dice porque a mí se me sigue sin respetar“, afirmó.

El furioso descargo de Melody Luz en redes sociales (Captura: IG @melodyluz)

“Igual recuerden chicas, si ustedes ven conversaciones con otras minas, que están felicitando a una por hacerse una liposucción mientras vos seguís teniendo la faja post-parto, si dice que se habla con una hace 5 años cuando conmigo estuvo 3, igual recuerden que la mala, la puta, la abandonadora y la que no supo cuidar la familia... ¿quién fue? ¡Adivinen!“, disparó Melody Luz.

Por último, cerró diciendo: “Chicas, ya saben. La intuición que tenemos nosotras no falla. Nunca. ¡Salí de ahí! Podés ser feliz sin estar al lado de un infeliz que te miente en la cara, que se piensa que sos boluda. No somos ningunas boludas. Que la persona que más cerca tengas no te falte el respeto ni te haga sentir que valés poco o que estás loca o que sos una tóxica. ¡No amor, la vida es una! Así que, salí de ahí. Te lo digo yo que salí...“.