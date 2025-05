Alex Caniggia rompió el silencio y habló por primera vez de su separación de Melody Luz en una entrevista exclusiva con Puro Show, por eltrece.

Con un tono relajado y sin escándalos, el mediático se refirió tanto al fin de la relación como al presente amoroso de su expareja Melody Luz con Santiago del Azar, dejando en claro que no hay rencores.

“La separación me hizo bien, ojo. La soltería me refrescó”, lanzó fiel a su estilo, y afirmó que por ahora no está interesado en volver a enamorarse: “Déjenme un poco la soltería, que la estoy pasando bien”.

Alex Caniggia sobre la nueva relación de Melody Luz y Santiago del Azar

Consultado sobre el nuevo romance de Melody Luz, Caniggia fue categórico: “La verdad, no me molesta. Le deseo lo mejor. Que la haga muy feliz, porque la quiero mucho. Siempre va a ser la madre de mi hija y vamos a ser familia para toda la vida”.

Además, evitó dar detalles sobre la pareja actual de la bailarina: “No opino. Nada más que la haga feliz”.

La relación actual entre Alex Caniggia y Melody Luz

Pese a la separación, Alex aseguró que mantiene un excelente vínculo con Melody. “Es una madraza. No le pudo haber tocado mejor madre a Venezia”, destacó sobre la crianza de su hija.

Foto: Captura de Instagram Stories (@melodyluz) Por: Fabiana Lopez

También reconoció que él no deseaba una separación: “Claramente no quería la familia separada. Pero bueno, son cosas normales de la vida”.

En cuanto a su rol como padre, fue contundente: “Antes que nada viene mi hija y después todo el resto. Venezia es todo para mí”.

Además, reflexionó sobre cómo la paternidad lo cambió: “Desde que soy padre estoy mucho más maduro. Si esta separación me hubiera pasado antes, hubiera reaccionado de otra manera”.

Alex Caniggia habló de su relación con Claudio Paul y Mariana Nannis

Además de referirse a su vida sentimental, Caniggia contó cómo es actualmente su vínculo con sus padres.

Aseguró tener una buena relación con Claudio Paul Caniggia: “Muy bien. Trabajamos juntos en la agencia de fútbol”, afirmó. Pero la historia con su madre, Mariana Nannis, es muy distinta.

“Con mi madre no me hablo hace años. Me echó del departamento cuando fui padre y eso fue un golpe duro, un puñal en el corazón. Lo llevo conmigo y no se me va a ir”, confesó. A pesar del deseo de cerrar heridas, fue tajante: “Es imposible hablar con Mariana. Es muy jodido”.