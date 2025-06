Luego del fuerte descargo que hizo Melody Luz, Alex Caniggia e Ivana Capialbi (quienes parecían haber comenzado una nueva historia de amor después de las especulaciones que despertaron sus fotos juntos en las redes) rompieron el silencio.

Por su parte, Alex se encargó de dejar en claro cuál es su estado civil: “Buenas, buenas, gente. Recién me entero que tengo nueva novia. Ya me inventan nueva novia. Gente, no tengo novia. No estoy en pareja, o sea, no voy a estar en pareja por varios meses hasta que alguna princesa cautive mi corazón. Y ahí, me enamore totalmente. Así que, gente, no estoy en pareja. Quiero aclarar directamente. Saludos y que tengan un hermoso día”, lanzó en un posteo que subió a Instagram Stories.

En cuanto a Ivana, la joven optó por escribir varios puntos y referirse a la bailarina: “Quiero aclarar esto una vez porque tengo el teléfono reventado de mensajes. No voy a hablar mal de Melody porque no tengo nada para decir de ella. No la conozco y no voy a promover el odio entre mujeres”, expresó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@ivanamcapialbi)

“Toda la gente en general, interpretación de texto a marzo. Yo solo dije que conocí a Alex en 2020, nada más, no que algo haya sucedido mientras él estaba en pareja. Solo conté cuándo y cómo nos conocimos”, siguió.

Alex Caniggia: “No estoy en pareja, o sea, no voy a estar en pareja por varios meses hasta que alguna princesa cautive mi corazón“.

Y cerró, sin vueltas: “Vuelvo a repetir. Tengo el corazón tranquilo de que jamás estuve ni estaría con alguien con pareja e hijos, no es mi estilo. Y reitero, tampoco soy plato de segunda de nadie. Si a mí no me dan el lugar que me merezco (que es el primero), no me interesa. “No soy ningún gato. Y si lo fuera, tampoco entiendo cuál sería el problema. Los gatos hacen muy bien en cobrar, y no tarifas tan baratas, mi amor. Si no, son put… de café con leche”.

Ivana Capialbi: “Tengo el corazón tranquilo de que jamás estuve ni estaría con alguien con pareja e hijos, no es mi estilo”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LETAL DESCARGO DE MELODY LUZ TRAS COMPARAR SU NOVIAZGO CON LA NUEVA RELACIÓN DE ALEX CANIGGIA

Una vez más, Melody Luz recurrió a las redes para hacer un fuerte descargo a poco de que se conociera que su ex, Alex Caniggia (con quien tiene a su pequeña Venezia) estaría saliendo con Ivana Magalí Capialbi.

“O sea que mi hija va a conocer a todas las que se mueva? Mmmm”, escribió Melody, picante, dando a entender que el mediático tuvo varias relaciones desde que se separaron.

Luego la bailarina fue a fondo con un video que compartió en Instagram Stories: “Santi sí es mi novio, porque yo sí estoy en novia. Si yo estuviera cog… a uno, a otro, la verdad que no le presentaría a mi hija a todos”, comenzó diciendo, en referencia a su pareja Santiago del Azar.

Fotos: Captura de Instagram Stories (@melodyluz) Por: Fabiana Lopez

“Y menos diría que es un día en familia, menos lo compartiría en redes sociales. Y por respeto a mí, no sé, por lo menos avisarme que mi hija va a dormir al lado de una persona que se llama tal y tal”, agregó.

“Por lo menos para yo saber, porque encima cuando está con él yo no sé nada de mi hija. No me contesta los mensajes, dice que no hay nada para hablar”, siguió, visiblemente molesta con la actitud del hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

Melody Luz: “Santi sí es mi novio, porque yo sí estoy en novia. Si yo estuviera cog… a uno, a otro, la verdad que no le presentaría a mi hija a todos”.

Y cerró, sin titubeos: “Por eso también me comunico a través de este medio, porque todo lo que dice que nos comunicamos por ella es mentira. No se quiere sentar a hablar conmigo, no sé por qué será. Así que bueno, este es el medio que yo encuentro”.