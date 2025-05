Melody Luz publicó un mensaje indignada en las historias de su cuenta oficial de Instagram en medio de la internación de su hija Venezia Caniggia. La bailarina dejó un reclamo sobre la filtración de la información de la salud de la niña, ¿para Alex Caniggia?.

“Gracias por sus mensajes, la verdad no sé cómo se filtró que salimos corriendo por su salud pero bueno, no me sorprende”, manifestó y luego transmitió tranquilidad a sus seguidores: “Vene está mejor, pintando, cantando, sólo queda estar atentos y hacerle seguimiento”.

Melody Luz, indignada en sus redes sociales (Foto: captura de Instagram/@melodyluz).

“Mi clase de intensivo de heels principiante de hoy la cancelo para poder estar 100% para ella. Y vuelvo a abrazar a la distancia a las mamis que tienen sus bebés en el hospital, mucho amor y mucha fuerza”, cerró su comunicado Melody.

MELODY LUZ Y SANTIAGO DEL AZAR CHAPARON EN PLENO VIVO Y CALENTARON LA PANTALLA

Melody Luz habló en vivo con Mujeres Argentinas la mañana de este viernes y Santiago del Azar, su nuevo amor, apareció en el móvil y huvo chape. La bailarina, que recientemente se separó de Alex Caniggia, afianza su romance con el cocinero.

“¿Está Santi por ahí? Abrácense, bésense", le dijo María Belén Ludueña y ella dijo: “Yo me cansé de encararlo, un abrazo”. Entre gritos y emociones en el estudio de televisión, Melody comentó: “Es apasionado porque es de Leo”.

Santiago del Azar y Melody Luz en una nota con Mujeres Argentinas (Foto: captura de eltrece).

Pitty la numerólogaestaba presente en ese momento y le adelantó a Santiago:“Finalización de ciclo, vibra como está vibrando el cielo. Viene un cambio muy grande, disfruten lo que tiene hoy, viene también un cambio laboral y otro en el mes de septiembre”.

