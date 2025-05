Fue un momento de mucha preocupación el que vivieron Melody Luz y Alex Caniggia luego de que su hija de casi 2 años, Venezia, quedara internada en el hospital.

Así lo dio a conocer Pepe Ochoa al aire en LAM: “Está internada la hija de Alex Canigia y Melody Luz. Me mandaron un mensaje, entonces le empecé a hablar a Melody y no me contestaba, entonces me empecé a preocupar”, lanzó el panelista del programa de América.

“Y recién me cuenta que sí, que (Venezia) está en revisión y que está fuera de peligro. Tiene un broncoespasmo fuerte y la van a dejar en observación. Ella se preocupó mucho, pero ahora está fuera de peligro. Así que bueno, le mandamos desde acá buena energía”, agregó. Y Ángel de Brito cerró: “Ojalá salga pronto de esta situación”.

LA FUERTE REACCIÓN DE ALEX CANIGGIA LUEGO DE QUE MELODY LUZ CONFIRMARA SU NUEVA RELACIÓN: “TENGO TODO”

Luego de que Melody Luz diera algunas pistas de las razones que la llevaron a terminar su noviazgo con Alex Caniggia (con quien tiene a su hija, Venezia) y confirmara que está comenzando una nueva historia de amor con Santiago del Azar, el mediático dio que hablar con su picante posteo en las redes.

“O sea, tengo todo jajaja. Masivo”, escribió en la publicación que el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia subió a Instagram Stories sobre la captura de un diario que tenía como título “Ventajas de la belleza. Los lindos tienen más amigos, mejores trabajos y ganan más”.

Horas antes, Melody había dado cuenta del romántico fin de semana que pasó con su pareja, con festejo de cumpleaños incluido: “Feliz cumple, Bela”, le puso él. Y ella respondió, muy enamorada y con un corazoncito rojo: “Gracias, hermoso”.