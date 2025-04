Alexander Caniggia dejó sus polémicos posteos de lado para compartir una foto muy dulce junto a su hija, Venezia, fruto de su amor con su pareja, la bailarina Melody Luz.

En esta oportunidad, el mediático posteó una imagen con su nena, que cumplió un año a fines de julio del año pasado, en la que se lo ve sosteniéndola con dulzura entre sus brazos.

Alex Caniggia mostró a su hija Venezia. Foto: IG | alexcaniggia

Junto a la foto, le dedicó un mensaje muy especial, contándoles a sus seguidores cómo cambió su vida a partir del nacimiento de Venezia, a la que apodó, cariñosamente, “osa″.

EL DULCE MENSAJE DE ALEX CANIGGIA A VENEZIA

Alexander Caniggia compartió una foto con su hija Venezia en brazos y contó cómo cambió su vida desde su nacimiento.

“Todavía no hablás del todo Osa, pero no hace falta. Con tu mirada, tu risa, tus pasitos y esos abrazos apretados, me decís todo. Sos mi pedacito de cielo, mi caos hermoso, mi mayor alegría...”.

“Viniste a mi vida de la nada y te convertiste en mi todo”.

“Tenerte me cambió la vida para siempre. Ser tu PAPÁ es lo mejor que me pasó en la vida. Viniste a mi vida de la nada y te convertiste en mi todo. Sos mi vida entera. Te amo, hija”, sentenció, muy amoroso.