El romance de Melody Luz con Santiago Albornoz del Azar, a poco de blanquear su separación de Alex Caniggia, generó polémica en las redes sociales y por eso la bailarina fue contundente al aclarar la situación.

“Estoy bien, llena de trabajo, maternando, corriendo de un lado al otro, pero bien”, comenzó la mamá de Venezia Caniggia (1 año y 10 meses).

Acto seguido confirmó su relación con el cocinero con el que también había tenido un coqueteo en El Hotel de los Famosos: “No creo que sepan lo que Alex sospeche o no, porque él no habla con nadie”.

Melody Luz. (Foto: Intrusos)

“Me quedo tranquila de que hice las cosas bien. No sé si ponerle un título a la situación (con Santiago), pero la verdad es que estamos bien”.

“No le debo nada a nadie y por suerte hago las cosas a tiempo, de buenas formas ni faltale el respeto. Como se deben hacer las cosas”.

POR QUÉ SE SEPARARON MELODY LUZ Y ALEX CANIGGIA

Por otra parte coincidió con Alex al afirmar que a ella también se le “acabó el amor” por él.

Melody Luz.

“Fue una sumatoria de cosas, de diferencias, que con el tiempo, bueno, se fueron notando cada vez más”.

AL final, Melody Luz fue elocuente con sus expresiones corporales y gestuales al confirmar que además le fastidiaban las bravuconadas mediáticas de su ex: “¿Hace falta que lo diga?”.

“Yo me quedo tranquila con que todas las cosas que me pasaron las comuniqué, porque las mujeres nos vamos comunicando a tiempo. Después, si nada cambia ni mejora se toman decisiones”, cerró lapidaria.