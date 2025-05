Santiago del Azar habló con Mujeres Argentinas sobre su romance con Melody Luz y no dudó en responder si fue el tercero en discordia entre la bailarina y Alex Caniggia, recientemente separados.

“Con Melo nos estamos conociendo, en realidad nos conocimos en el hotel hace tres años atrás pero ella después se enamoró de Alex, y ahora se separaron“, dijo el cocinero.

Respecto a cuándo retomaron el contacto, el chef expresó: “Ella me miró las historias, yo siempre veo quien me mira las historias y quedamos en salir a comer. Salimos a comer, la pasamos muy bien".

"Es una hermosa mujer. Nos llevamos muy bien y nos estamos conociendo. Creo que tiene todas esas cualidades para poder enamorarme tranquilamente. La verdad que me hace sentir cosas muy lindas", SUMÓ.

¿Sabés por qué se separó de Alex? ¿Tenés algo que ver con eso?, le preguntó entonces el cronista y fue allí cuando aclaró: “No, mira, espero no, sé que no. No tuve nada que ver. Creo que ellos ya venían mal hace rato. Eso lo va a contar ella, no tengo ni idea”.

SANTIAGO DEL AZAR REVELÓ SI ALEX CANIGGIA SE COMUNICÓ CON ÉL TRAS LOS RUMORES DE ROMANCE

Santiago del Azar hizo referencia a su romance con Melody Luz y reveló si Alex Caniggia se comunicó con él tras los rumores: “No. La verdad qe por ese lado súper bien. No tuvimos nada raro, mala onda de ningún lado”.

“¿Y con la hija cómo te llevas? ¿Ya la conoces?”, repreguntó el movilero y el cocinero remarcó: “No. Eso es algo que creo que es muy a futuro. Si es que pasa algo entre nosotros dos y seguimos teniendo muy buena onda”.

